Effie 2022: По-добре написани заявки=по-качествен рекламен конкурс

Българската победа на Effie в Европа Две седмици преди церемонията по награждаване на най-ефективните рекламни кампании в България, беше проведено онлайн европейското издание на конкурса Effie Europe. До финала му стигнаха три кампании на български агенции, като всички те получиха и отличия на церемонията. Обявената две поредни години за "Най-ефективна агенция" в българското издание на конкурса Noble Graphics, спечели сребърна награда на Effie Europe в раздел Best of Europe, категория FMCG за кампанията "Навън с Пиринско", изготвена за Carlsberg Bulgaria. Творческата агенция The Smarts беше отличена с бронз за кампанията "Имаш право на България" за Bulgarian in USA, отново в раздел Best of Europe, категория "Държавни институции и публични услуги". Младата агенция We Are Human и рекламодателят Fashion Days получиха бронзова награда за кампанията "Важните избори" в категория "Положителна промяна - Търговски марки".



Тази година в Effie Europe участваха агенции и рекламодатели от 25 държави. Голямата награда на европейско ниво за "Най-ефективна агенция на годината" спечели агенцията Ogilvy.