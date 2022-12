Седмични новини за маркетинг и реклама (20 декември)

Още за неволите на общественат медиа, може да прочетете тук>>>

Шест български агенции спечелиха отличия на ADCE Awards 2022

Миналата седмица бяха раздадени 31-вите награди на Art Directors Club of Europe. Журито, съставено от 54 специалисти, в това число и трима творчески директори от България, отличи 376 кампании от общо 874 заявки. Престижната награда Grand Prix отиде при групата на Serviceplan Germany за кампанията "The Wish". Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) е член на Art Directors Club of Europe и за пръв път право на участие в ADCE Awards получиха и българските агенции - победители и финалисти от ФАРА.

Българските рекламни кампании бяха отличени с общо три сребърни и шест бронзови статуетки - HUMAN получи сребро за Hate song в категория Film & Audio и бронз за "Избори, отново" в Integrated & Innovation. От proof. грабнаха среброто за #choosetovote в категория Brand Experience: PR / Events и два бронза за "Справедливово" в Print & Outdoor и #unseetheprejudice в Interactive & Mobile. Noble Graphics взе също сребърна награда за "Помощ на зелен кон" в категория Integrated & Innovation. Агенцията guts&brainsDDB спечели брознова награда за кампанията Battle for the bill за ОББ в категорията Film & Audio, в категория Design агенцията NEXT-DC спечели бронз за кампанията Melba - Sofia Design Festival 2021. В същата категория All Channels също получи бронз за кампанията Cohones Black to the Bone за бранда Cohones.