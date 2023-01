Седмични новини за маркетинг и реклама (31 януари)

Започва записването за програмата See It Be It

Програмата е насочена към жените в рекламата, като целта й е да постигне еднакво представителство между половете на лидерски и творчески позиции. От всички кандидатки ще бъдат одобрени общо 16 жени от цял свят, които ще получат пълен пропуск за най-големия рекламен фестивал Cannes Lions 2023, както и поемане на разходите им за транспорт и настаняване. В допълнение, участничките в See It Be It ще имат достъп до ексклузивна програма и събития, част от фестивала. Крайният срок за участие е 13 февруари, а желаещите да се включат могат да го направят тук.

Дигитален бизнес

Какво е ChatGPT и защо предизвика фурор само за няколко седмици

Това, което прави ChatGPT специален, е способността му да генерира уникален текст. Моделът може да пише разкази, песни, стихотворения, книги, домашни, курсови работи, преводи, описания на снимки, филми и много други неща. Настоящата версия на чатбота, трета, може дори да пише няколко реда код, както и да търси и поправя елементарни грешки в него. Освен че решава математически и логически задачи, чатботът умело води и разговор - отговаря на допълнителни уточняващи въпроси, като софтуерът успява да "проследи мисълта".

Пускането му е важно, защото начертава и бъдещето на изкуствения интелект, който може да се внедрява от компании и за лична употреба, което да доведе до намаляване и оптимизиране на разходи в много дейности. Възможността на чатбота да води разговор, поправя грешки и превежда на множество различни езици може да елиминира или намали в бъдеще нуждата от работна ръка като: копирайтъри, преводачи, junior програмисти и много други.

