Седмични новини за маркетинг и реклама (14 февруари)

Георгиев има дългогодишен опит в комуникационната индустрия. Кариерата му започва като стажант копирайтър, минава през творчески директор на Publicis Sofia през 2015 г., а последната му позиция беше на творчески лидер в Havas Sofia.

В началото на годината "Publicis Groupe България" придоби българската performance маркетинг агенция Advertise BG, която стана част от Digitas Sofia с общ екип от 40 души. Сред клиентите на Digitas Sofia са още Devin, Telus, Bosch Engineering Center Sofia и др.

Започва кандидатстването за четвъртото издания на стажантската програма на All Channels

Стажантската програма All You Can Eat ("Преяж със знания"), организирана от комуникационната агенция All Channels, за четвърти път ще даде възможност на студенти да се запознаят отблизо с комуникационния бизнес. Мотото на изданието е "Рецепти на успеха", а одобрените стажанти ще работят в осем направления: Design, Copywriting, Account, PR, Production, Digital, BTL, HR. Стажът продължава шест месеца с гъвкава заетост. Желаещите да се включат могат да кандидатстват на сайта на инициативата, като крайният срок е 26 февруари. След това те ще получат задание, което да развият, а подбраните кандидати ще минат и през интервю. Стажантската програма започва на 13 март.

