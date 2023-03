Седмични новини за маркетинг и реклама (21 март)

В сюрреалистичното ни време спечели сюрреалистичният микс от жанрове Everything Everywhere All at Once. Имигрантска история със сърце за нуждата от нежност и разбиране в семейството, разказана през източни бойни изкуства и духовита сатира към супергеройските филми. Най-радикалният и със свежи идеи филм на вечерта, от Даниел Шайнерт и Даниел Куон, някога тръгнали от "Сънданс" с наградата за режисура за дебюта им Swiss Army Man (2016), с основен сюжетен гег телесните газове.

Повече за филмовото събитие на годината може да прочетете в текста на критика Янко Терзиев

