Агенцията together& спечели най-много награди в конкурса за дигитална реклама IAB Mixx Awards

Освен победителите журито определи и трите най-добри кампании, които ще представят България в международния конкурс IAB Mixx Awards Europe 2023. Това са кампаниите "Топли приказки за лека нощ" на Noble Graphics, "Утре. Гласувай. За тях." на together& и "#НеБъдиРъб" на агенцията All Channels.

Категория BEST SOCIAL NETWORKS CAMPAIGN 2-ро място: Кампания "Осинови меме" - агенция together&



Категория DIGITAL SALES CAMPAIGN 3-то място: Кампания "Rock Shock - Земи тая музика" - агенция Hub Ahead



3-то място: Кампания "Баения срещу "Черен Петък 13-и" - агенция guts&brains DDB



2-ро място: Кампания "Твоята първа работа има значение" - агенция distinkt



Категория BEST VIDEO CAMPAIGN 3-то място: Кампания "Страхотни новини" - агенция guts&brainsDDB



1-во място: Кампания: "Най-сладкият начин да спасим света" - агенция McCann Sofia



Категория BEST ENGAGEMENT CAMPAIGN 3-то място: Кампания: "Не винаги съм перфектна" - агенция together&



2-ро място: Кампания: "Осинови меме" - агенция together&



Категория BEST BRANDED CONTENT CAMPAIGN 2-ро място - Кампания: "Най-сладкият начин да спасим света" - агенция McCann Sofia



2-ро място - Кампания: "Топли приказки за лека нощ" - агенция Noble Graphics



Категория NON-PROFIT 3-то място - Кампания: To Russia with love - агенция Next-DC



1-во място - Кампания: "Осинови меме" - агенция together&



Категория DIGITAL AUDIO CAMPAIGN 3-то място - Кампания: "Баения срещу Черен Петък 13-и" - агенция guts&brains DDB



2-ро място - Кампания: "Топли приказки за лека нощ" - агенция Noble Graphics



Категория BEST INTEGRATED CAMPAIGN 3-то място - Кампания: "Утре. Гласувай. За тях." - агенция together&



1-во място - Кампания: "Топли приказки за лека нощ" - агенция Noble Graphics



Категория DIGITAL CRAFT 3-то място - Кампания: #Conversationcube - агенция Next-DC



Категория REAL TIME 1-во място - Кампания: "#НеБъдиРъб" - агенция All Channels Group



Категория CREATIVE EFFECTIVENESS 3-то място - Кампания: "Осинови си меме" - агенция together&



3-то място - Кампания: "Утре. Гласувай. За тях." - агенция: together&



Категория BRAND PURPOSE 3-то място - Кампания: "Топли приказки за лека нощ" - агенция Noble Graphics



2-ро място - Кампания: "Утре. Гласувай. За тях." - агенция together&



2-ро място - Кампания: "Дивите животни са заложени на карта 2022" - агенция McCann Sofia



Категория PR DIGITAL 3-то място - Кампания: "Град като хората 2022" - агенция Noble Graphics



1-во място - Кампания: "Утре. Гласувай. За тях." - агенция together&



1-во място - Кампания: "#НеБъдиРъб" - агенция All Channels Group