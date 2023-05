Марк Полард, маркетинг стратег: Целта на бранда е да бъде като дирижабъл

е основател на компанията за стратегическо обучение. През годините е консултирал и обучавал компании като Wall Street Journal, Twitter, Complex Media, EA Games, The Economist, както и комуникационни агенции по целия свят. Полард е водещ и на подската Sweathead, A Strategy Podcast с над 1.4 млн. слушания. През 2020 г. той издаде и първата си книга Strategy Is Your Words.Марк Полард ще бъде сред лекторите в тазгодишното издание на технологичната конференция Digitalk на 18 май и ще присъства на живо в Sofia Event Center. Участието му в събитието се осъществява с подкрепата на Leno и агенцията the other half. На 19 май Полард ще проведе и мастърклас по комуникационни стратегии . Повече информация и билети можете да откриете на сайта на конференцията Digitalk