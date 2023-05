d:istinkt стана PR агенция на годината

Вижте пълния списък с победители:



PR агенция на годината Бронз



Interimage



Сребро



M3 Communications Group, Inc.



Злато



d:istinkt



Кампания на годината Бронз:



Агенция: d:istinkt



Кампания: "Теленор" става Yettel"



Сребро:



Агенция: PR Play



Campaign: "Моето здраве е моя отговорност"



Злато:



Агенция: d:istinkt



Кампания: "Стратегия за устойчиво развитие на Yettel"



Изгряваща звезда Бронз:



Мариела Мечкова, Paragraph 42



Сребро:



Лора Лазарова, MSL Sofia Publicis Groupe Bulgaria



Дебора и Йоана, Interimage



Злато:



Мирослава Мицова, MSL Sofia Publicis Groupe Bulgaria



Комуникации към крайни потребители Бронз:



Агенция: d:istinkt



Кампания: "Теленор" става Yettel"



Сребро:



Агенция: MSL Sofia Publicis Groupe Bulgaria



Кампания: "Заедно срещу рака на дебелото черво"



Злато:



Агенция: All Channels Communication



Кампания: Purrcast by Nestle Purina Pro Plan



Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт) Бронз:



Агенция: d:istinkt



Кампания: "Ефектът Lidl"



Сребро:



Агенция: d:istinkt



Кампания: "Теленор" става Yettel"



Злато:



Агенция: Interimage



Кампания: "Schwarz IT: Образоваме. Овластяваме. Осмисляме."



Кризисни комуникации Сребро:



Агенция: All Channels Communication



Кампания: "Кохонес - #НеБъдиРъб"



Злато:



Агенция: Paragraph 42



Кампания: "MET България - Криза с газови доставки в България"



Специално събитие или лансиране Бронз:



Агенция: All Channels Communication



Кампания: Stereo Summer Fest



Агенция: M3 Communications Group, Inc.



Кампания: "FedEx - Трофеят на УЕФА Шампионска лига в София"



Сребро:



Агенция: Action Global Communications Bulgaria



Кампания: "Въвеждане в търговска експлоатация на газовия интерконектор Гърция - България"



Агенция: Fragment Events



Кампания: "Драконов череп: "Домът на дракона", лансираща кампания - HBO Max Bulgaria



Злато:



Агенция: Propaganda Group



Кампания: Xiaomi 12T Series experiential media event



Инфлуенсър маркетинг кампания Бронз:



Агенция: MSL Sofia Publicis Groupe Bulgaria



Кампания: "Ти и Lidl"



Сребро:



Агенция: Broks Vision



Кампания: #TEAMGALAXY Zero Waste* influencer marketing



Злато:



Агенция: All Channels Communication



Кампания: "Колекция Българска"



Кампания за корпоративна социална отговорност Бронз:



Агенция: M3 Communications Group, Inc.



Кампания: L'Oréal-UNESCO: "За жените в науката 2022"



Сребро:



Агенция: d:istinkt



Кампания: TELUS International Bulgaria: Days of Giving



Агенция: Interimage



Кампания: "Чешми за бъдеще: 30 години "Девин" - Доверие във всяка капка"



Агенция: PR Play



Кампания: "Моето здраве е моя отговорност"



Злато:



Агенция: Paragraph 42



Кампания: "ИКЕА - Ден на розовата фланелка"



Кампания за работодателска марка Сребро:



Агенция: Interimage



Кампания: Schwarz IT: #UpgradeToGreatness



Злато:



Агенция: d:istinkt



Кампания: "Моделът d:istinkt"



Агенция: PR d:istinkt, creative: proof.



Кампания: "TELUS International Bulagria - Твоята първа работа има значение"



Комуникации в публичния сектор Бронз:



Агенция: Paragraph 42



Кампания: BG4UА: "Ново Начало"



Агенция: Paragraph 42/proof.



Кампания: "Невидими животни: Свидетелят"



Сребро:



Агенция: M3 Communications Group



Кампания: "Европа в моя регион" - информационна кампания на Европейската комисия



Злато:



Агенция: MSL Sofia Publicis Groupe Bulgaria



Кампания: "Заедно срещу рака на дебелото черво"



Вътрешни комуникации Бронз:



Агенция: Paragraph 42



Кампания: DSK Bank: The Green Carpet Ceremony



Сребро:



Агенция: AMI Communications



Кампания: "Продължаваме напред с висок дух" - "Аурубис България"



Злато:



Агенция: M3 Communications Group, Inc.



Кампания: Pernod Ricard - RESPONSIB'ALL DAY 2022 in Bulgaria



Дигитален ПР Бронз:



Агенция: Paragraph 42



Кампания: "ИКЕА - Ден на розовата фланелка"



Сребро:



Агенция: HubAhead



Кампания: Muzeiko STEAM Quest Days



Злато:



Агенция: PR d:istinkt, creative: proof.



Кампания: "TELUS International Bulagria - Твоята първа работа има значение"



Награда за PR иновации Бронз:



Агенция: HubAhead



Кампания: Muzeiko STEAM Quest Days



Сребро:



Агенция: M3 Communications Group, Inc.



Кампания: World Communication Forum Association - Global Speaker Bureau



Злато:



Агенция: PR d:istinkt, creative: proof.



Кампания: "TELUS International Bulagria - Твоята първа работа има значение"



Агенция: Interimage



Кампания: "Чешми за бъдеще: 30 години "Девин" - Доверие във всяка капка"



ESG комуникационна кампания или проект Бронз:



За екипа на: DSK Mastercard



Кампания: "Дивите животни са заложени на карта 2022"



Сребро:



За екипа на: А1 Bulgaria



Кампания: "Тази Коледа закръгляме в полза на доброто"



Злато:



За екипа на: bTV Media Group



Кампания: "Добрият Пример | Да изчистим България заедно"



Комуникационна кампания за образование и професионално развитие Бронз:



За екипа на: "Кауфланд България"



Кампания: "С мисъл към бъдещите поколения"



Сребро:



Агенция: Interimage



Кампания: "Влез в зеления кръг с Екоучилища"



Злато:



Агенция: M3 Communications Group, Inc.



Кампания: L'Oréal-UNESCO: "За жените в науката 2022"



Инициатива за създаване на ангажираност за вътрешни или външни публики Бронз:



Агенция: All Channels Communication



Кампания: "Кохонес - #НеБъдиРъб"



Сребро:



Агенция: AMI Communications



Кампания: "Плащай дигитално в градския транспорт"



Злато:



Агенция: Paragraph 42/proof.



Кампания: "Невидими животни: Свидетелят"