Изданията на Telegraph Media Group се продават заради дългове

Британските вестници The Daily Telegraph и Sunday Telegraph и списанието The Spectator ще бъдат обявени за продажба, след като Lloyds Banking Group пое контрол над собственика на изданията заради неизплатени дългове на семейство Баркли. Bank of Scotland (BoS), част от Lloyds Banking Group, е поставила B.UK, базирана в Бермудите холдингова компания, която е крайният собственик на Telegraph Media Group, под надзора на синдик заради дългове в размер на 1 млрд. паунда. За синдик е назначена фирмата AlixPartners.