Седмични новини за маркетинг и реклама (13 юни)

Медиен бизнес

Изданията на Telegraph Media Group се продават заради дългове

Британските вестници The Daily Telegraph и Sunday Telegraph и списанието The Spectator ще бъдат обявени за продажба, след като Lloyds Banking Group пое контрол над собственика на изданията заради неизплатени дългове на семейство Баркли. Bank of Scotland (BoS), част от Lloyds Banking Group, е поставила B.UK, базирана в Бермудите холдингова компания, която е крайният собственик на Telegraph Media Group, под надзора на синдик заради дългове в размер на 1 млрд. паунда.

CNN има по-важна задача от избора на нов шеф - медията се нуждае от посока

Warner Bros Discovery обяви, че изпълнителният директор на CNN Крис Лихт е освободен от професионалните си задължения. Това се случва малко повече от година след като той пое поста и за това време бившият продуцент не успя да се справи с предизвикателствата, които бяха поставени пред новинарския канал.

Това поставя CNN в ситуация, в която трябва да намери нов председател, като това трябва да се случи сравнително бързо. Изборите за президент в САЩ ще се проведат през следващата година, а изясняването на въпроса с ръководството ще бъде от ключово значение за отразяването на процесите около вота.