Седмични новини за маркетинг и реклама (20 юни)

NEXT-DC спечели две отличия от The Drum Chip Shop Awards

Фотограф : NEXT-DC

Българската агенция NEXT-DC спечели две награди от международния конкурс The Drum Chip Shop Awards, организиран от специализираната медия за маркетинг The Drum. Той отличава творческите постижения на агенции от цял свят без ограничение в локацията и идеите. И двете отличията на NEXT-DC са за кампанията им To Russia With Love и са присъдени в категориите Most woke и Most likely to get us in deep shit. Целта на кампанията, лансирана през април миналата година, е да се противопостави на руската пропаганда, особено засилила се след началото на войната в Украйна. В рамките на инициативата потребителите можеха да генерират фалшиви самолетни билети до Русия, предназначени за онлайн троловете, привърженици на Путин, в социалните мрежи. "Хиляди персонализирани самолетни билети се появиха под проруски постове и коментари във Facebook и Twitter, доказвайки за пореден път силата на иронията като оръжие срещу политическа пропаганда", коментират от агенцията за медиите.

Академичен "Капитал"

"Капитал" създаде програма, насочена към академичните среди в страната. Освен към студентите в България програмата е насочена още към техните преподаватели, както и служителите на университетите. Тя дава възможност за месечен или годишен абонамент срещу над 75% по-ниска цена от стандартната. Освен до актуалните статии и 30-годишния архив на "Капитал" абонатите получават и месечен имейл бюлетин с полезна информация за стажове, практики и стипендии, образователни текстове по актуални теми, анализи и вдъхновяващи бизнес истории.

