Медийни и AI компании преговарят за сделка за новинарско съдържание

Темата накратко Издатели, сред които News Corp, Axel Springer, The New York Times и The Guardian, са разговаряли с поне една от технологичните компании.

Преговорите са в начална фаза, но се предполага, че разговорите са за приемането на такса, която IT компаниите да плащат на медиите, за да ползват съдържанието им и така да развият продуктите си.

Според лидерите в издателската индустрия създаването на финансов модел за употребата на новинарско съдържание от изкуствен интелект ще е изключително трудно.

Най-големите технологични компании в света преговарят с водещи медии за сключване на споразумения за използването на новинарско съдържание за обучение на технологии за изкуствен интелект. В последните месеци OpenAI, Google, Microsoft и Adobe са се срещали с изпълнителни директори от медийната индустрия. Според източници на Financial Times се обсъждат въпросите, свързани с авторските права на AI продуктите, които технологичните компании предлагат, като текстови чатботи и генератори на изображения. Издатели, сред които News Corp, Axel Springer, The New York Times и The Guardian, са разговаряли с поне една от технологичните компании.