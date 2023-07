All Channels: Международни рекламодатели ще бъдат около 30% от бизнеса ни до 2025 г.

За първи път от създаването си преди 22 години агенцията All Channels спечели голямата награда "Медия агенция на годината" в рекламния фестивал ФАРА. Тя завърши и на трето място в класирането на творческите агенции, като най-много награди получи за работата си по кампанията "Колекция българска" за мебели "Виденов", които попаднаха на третото място в подреждането за "Рекламодател на годината".

Отличието съвпадна с промени в структурата на управление на All Channels Group, която включва агенциите All Channels PR, All Channels Advertising, BTL агенцията All Channels Activation, медийната Connected и дигиталната Datenwerk Bulgaria. Групата вече има трима творчески директори - Боян Петров, Мария Харизанова и Виктор Мачев. Бизнес управлението на All Channels Group пък поемат тримата собственици Александър Дурчев, Николай Бойков и Мария Славова. Разговаряме с тях за тазгодишното издание на ФАРА, предизвикателствата пред рекламния пазар, необходимостта браншът да създава, а не да следва иновациите и какви са бизнес плановете на комуникационната група до 2025 г.