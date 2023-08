Седмични новини за маркетинг и реклама (15 август)

Изкуственият интелект променя приложенията

Отвъд работата на чатботове и генериране на забавни (или полезни) разговори, сферите, в които изкуственият интелект навлиза в потребителски приложения, се увеличават; в други пробивът тепърва предстои. В текста на "Дневник" може да видите съвети и примери за някои от посоките, в които се използва технологията: от генериране на изображения, през образователни платформи до медицинско приложение.

Медиен бизнес

Главният редактор на The Happy Reader за бъдещето на четенето

The Happy Reader, списанието - колаборация между Penguin Classics and Fantastic Man, спира да излиза. Неговият 19-и, летен брой с Тилда Суинтън на корицата ще бъде и последен. Причините зад това решение са добре известните предизвикателства, свързани с издаването на периодичен печат на хартия, каза бранд директорът Сам Волтърс, но подчерта, че бюлетинът ще продължи да излиза. Мисията на The Happy Reader беше да информира читателите за новите заглавия в книжарниците чрез разговори с интересни събеседници. В интервю пред "Капитал" главният редактор Себ Емина разказва за деветгодишната история на литературното списание.

