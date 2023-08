Интервю | Кенечи Белушевич, Warner Bros. Discovery: Българите още ползват платената телевизия

Визитка Кенечи Белушевич е вицепрезидент по бизнес развитие и разпространение, отговаряща за бизнеса на Warner Bros. Discovery (WBD) в Югоизточна и Източна Европа, Балтийския регион, ОНД, Средиземноморието и Израел, както и ръководи развитието на спортното съдържание в комбинирания регион. Завършила е MBA в Cardiff University, учила е и в Vrije University Brussels и University of Nigeria.



Warner Bros. Discovery, Inc. e американска медийна група, създадена след отделянето на WarnerMedia от AT&T и сливането й с Discovery, Inc. през миналата година. Под шапката й са студиото Warner Bros., DC Comics, Home Box Office, Inc. (HBO, Cinemax и Magnolia Network), U.S. Networks Group (каналите Discovery, Scripps Networks, Turner Broadcasting и Warner), CNN Global (CNN и CNN International), спортните платформи Eurosport, Motor Trend Group, AT&T SportsNet и TNT Sports, стрийминг платформите Discovery+ и Max, и др. Приходите й за 2022 г. достигнаха 33.8 млрд. долара.