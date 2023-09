Седмични новини за маркетинг и реклама (12 септември)

Рекламен бизнес

Нюйоркският ъгъл на Beastie Boys

Кръстовището на улиците Ludlow и Rivington в Ню Йорк вече носи името на емблематичната хип-хоп и рок банда Beastie Boys. На 9 септември по света се случват и хубави неща като откриването на Beastie Boys Square, което събра множество фенове. Градският съвет на Ню Йорк одобри преименуването миналата година. Мястото е от обложката на втория им албум от 1989 Paul's Boutique.

И в тематиката на предстоящия първи учебен ден, с по-широк таргет, припомняме част от песента Fight For Your Right от дебютния им албум Licensed to Ill:

You wake up late for school, man you don't want to go

You ask you mom, please? but she still says, no