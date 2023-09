Рик Чант, We Are Pi: Радикалните рекламни кампании не са смели, а логични

През 2015 г. четиримата приятели и колеги - Рик Чант, Алекс Бенет-Грант, Барни Хобсън и Патрик Гарви, напускат рекламната агенция Wieden+Kennedy в Амстердам и създават компанията We Are Pi. Те се определят като творчески консултанти, които искат да излязат извън рамките на традиционната реклама. Фокус на работата им е културната трансформация или как да позиционират брандовете на нови пазари. Затова гледат извън границите на Нидерландия и работят с глобални клиенти, сред които Heineken, Patagonia, Nike, Amazon, Uber Eats и др. Бизнесът им се развива и през 2017 г. основават вътрешно продуцентско студио.



Срещаме се със съоснователя и старши творчески директор Рик Чант в офиса на We Are Pi в Амстердам. Макар в типичната холандска къща с изглед към Вонделпарк да цари тишина, тя вече помещава екип от над 30 души от цял свят. По думите на Чант именно разнообразието от националности и глобалният поглед помагат в работата им за клиенти на международни пазари. Разговаряме със съоснователя на We Are Pi за промените в нагласите на рекламодателите, социалните кампании, какво прави една реклама редикална и след новите AI инфлуенсъри, задвижвани изцяло от изкуствен интелект, може ли да има и AI рекламни агенции.