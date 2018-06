Внимавай с тази промоция

При онлайн изданията в повечето случаи абонаментът се прави през мобилен телефон или компютър в сайта на изданието, но може да се прекрати само офлайн по телефон.

[Shutterstock]

Всеки, който прекарва голяма част от времето си в интернет, е забелязал промоционални офертите за абонамент на водещи онлайн издания, безплатни периоди при сайтове за стрийминг или тв услуги и други. Тримесечен абонамент за New York Times или Wall Street Journal за 1 евро звучи много примамливо, подобни оферти (дори с безплатен гратисен период) предлагат и много други компании като Amazon за услугата си Prime, Spotify, Nеtflix - списъкът е дълъг. Като цяло в повечето случаи става въпрос за услуги, чиято такса иначе е доста сериозна след това.Всичко това е съвсем в рамките на нормалните практики и е част от начините на компаниите да привличат нови клиенти. Проблемите обаче често идват с по-невнимателни потребители, които реално нямат идея да ползват продукта дългосрочно, но си правят временен абонамент, плащайки например 1 евро с кредитната си карта и си казват, че след 3 месеца ще прекратят промотарифата.Тук обаче започват и неприятностите за тях. Компаниите изрично посочват, че след изтичането на промоцията абонаментът се подновява при вече стандартна тарифа, но и че той може да се спре във всеки момент. Това действително е така, но с тънката подробност, че особено при онлайн изданията в повечето случаи абонаментът се прави през мобилен телефон или компютър в сайта на изданието, но може да се прекрати само офлайн по телефон.Тук е и големият капан и пак казваме, че целта не е да саботираме абонаменти и моделите на продажба, а да покажем подводните камъни, за които трябва да се следи и внимава.Най-често проблемът е, че потребителят забравя, че е направил даден абонамент, и ако не го прекрати преди изтичане на промоцията още в първия ден след това от кредитната му карта се теглят средства при вече стандартна тарифа. Това са вече пари, които той не може да си възстанови, тъй като преди да направи абонамента, се е съгласил с общите условия. А при тях всичко е надлежно описано, но най-вероятно не е прочетено.Дори потребителят да е предвидил време за прекратяване на абонамента няколко дни преди изтичането му, те може да не са достатъчни. Това важи най-вече при онлайн издания като The New York Times и The Wall Street Journal. Първото нещо, което в такива случаи се прави и е логично на пръв поглед (но реално не е), е да се влезе на сайта на изданието или компанията, която предлага услугата, и да се потърси профилът на потребителя, за да се деактивира абонаментът. Някъде там започва и сблъсъкът с нови проблеми - няма такава възможност онлайн. Следва имейл до съпорт център, който отговаря, че отказът става по телефон.Тук трябва да се има предвид, че за много сайтове и издания центровете имат работно време, често без събота и неделя, в друг часови пояс са и по тази причина отговорът може да закъснее. Затова е препоръчително, ако се планира да се прекрати промоцията, това да се прави в началото на седмицата, за да може да се реагира. Ако това започне в петък и в събота няма кой да отговори, а новият период започва от неделя, то най-вероятно също ще бъдат изтеглени и пари от банковата карта.За абонати от България често не е ясно кой кол-център да се избере – например Виена или Лондон. При всички случаи обаче отказът от абонамент става по телефон. Факт е, че на сайтовете е описано много повече как да се направи абонамент, отколкото как става отписването от него, и потребителят е препращан през няколко страници.Много издания или услуги също така предоставят пробен период за абонамент (free trial). При него трябва да се има предвид, че веднъж направен, дори няма и възможност за отписване. Той предлага безплатни например първите 7 дни на абонамента, след което започва вече платеният период. За да стане това обаче, платформите изискват предварително данните на кредитната карта. Тоест реално е направен съвсем съзнателно абонамент, който обаче започва да тече след 7 дни.Ако свързването с центъра за обслужване е трудно, един от вариантите е да се деактивира кредитната карта, но така тя става неизползваема за определен период. Операторите обаче не могат да блокират плащане към доставчик, дори и по волята на собственика на картата. Или поне в България дават отказ за това. В същото време PayPal има такава възможност - спиране на плащане към конкретна компания. Eто защо за немалко дигитални услуги е по-добре да се използва плащане през PayPal, като платформата дава и някаква гаранция.Истината е, че основните проблеми при ползването на промоционални онлайн периоди идват от медии и услуги, чието начало е било аналогово преди много години. Но digital only платформи като Netflix, Spotify и Amazon Prime предлагат далеч по-лесно анулиране. Техните промоции често са 30-дневни и могат да бъдат спрени по всяко време през профила на потребителя, а и повечето не искат за този период да се плаща никаква сума и така не се предоставят банкови данни. Още повече - клиентът може да продължи да ползва услугата до края на промоционалния период, макар вече да я е спрял.При повечето онлайн издания има и избор за изрично посочване от абоната дали след изтичане на абонамента за даден период той желае да бъде подновен автоматично или не.