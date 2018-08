© Надежда Чипева

Оценка 4/5



Плюсове

+страхотно качество и дизайн за цената

+много добър FHD+ екран

+добра батерия



Минуси

-двойната камера дава променливи резултати

Чрез комбинацията си от метал и стъкло дизайнът предоставя далеч по-премиум усещанеq отколкото предполага цената на смартфона. Както намеква името му, G6 Plus е най-големият сред новите устройства - с 5.9-инчов дисплей, покриващ почти цялата предна страна на телефона. Сензорът за отпечатъци е отпред. Стъкленият гръб пък е защитен от Gorilla Glass. Сред недостатъците му е привличащото следи от пръсти покритие и леко стърчащата задна камера. Комплектът идва с гумен калъф. В долната част на телефона е USB-C портът и входът за слушалки (все по-рядко срещан напоследък).Moto G6 Plus използва процесор от среден клас Snapdragon 630 в комбинация с 4 GB RAM - повече от добри характеристики за такъв смартфон. Не се забелязва съществен спад в производителността дори при натоварващи мобилни игри (макар и на по-ниски настройки), гледане на видео и ежедневни задачи. Екранът на G6 Plus има FHD+ резолюция при съотношение 18:9, и е повече от добър. Има няколко удобни настройки на цветовете според предпочитанията на потребителя, както и възможност за бързо отговаряне на съобщения и разглеждане на нотификации, без да се отключва екранът. Дисплеят също така има сензор, който го активира, когато ръката на потребителя го приближи. Вградената памет е 64 GB, от които свободни при първо включване са 51 GB (заради операционната система). Но има и слот за MicroSD карта.G6 Plus е с батерия от 3200 mAh - малко по-голяма от един от другите два модела от тазгодишната серия - G6, което е обяснимо предвид по-големия дисплей. Издържа без проблем ден и половина при умерено използване. Има и бързо зареждане, с което за половин час пълни около 40% от батерията.Задната камера в G6 Plus е двойна, като основният й сензор е 12-, а допълнителният - 5-мегапикселов. Камерата има по-голяма бленда - f/1.7 спрямо тази в G6, което подпомага снимките в по-тъмни условия. Тъй като все пак става дума за смартфон от среден клас, снимането е с променливи резултати. При добра светлина снимките са с изключително точни и живи цветове. Не същото може да се каже за работата при слаба светлина, когато някои снимки необяснимо са далеч по-добри от други при едни и същи условия. Недостатък е и забавянето в някои случаи на софтуера при снимане. Също както и при други смартфони, една от допълнителните опции на камерата е разпознаване на предмети и обекти. Но и при нея резултатите са смесени. Но ако потребителят не очаква някакви специални възможности от камерата, G6 Plus е добър избор. Също така може да записва 4К видео при 30 кадъра в секунда. Предната камера е стандартна 8-мегапикселова.Motorola е известна с това, че много-много не разводнява Android. Ето защо и Moto G6 Plus използва много чиста версия на Android 8 Oreo, което ще допринесе за бързи ъпдейти в бъдеще. В крайна сметка изборът на телефон зависи основно от цената. А срещу 580 лв. потребителят получава някои възможности, които са характерни за по-скъпи смартфони - стъклен гръб, 18:9 дисплей, двойна камера и др.