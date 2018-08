Технологични съвети за родители

Някои безплатни инструменти за усъвършенстване на уменията



Interland - Be internet Awesome!



INTERLAND е забележителен инструмент за деца (пък и за възрастни), чрез който може да се усвоят редица умения и знания за поведение в интернет, пък и пред компютър изобщо. Играта се зарежда в браузъра, не е необходима инсталация и ще работи на почти всякакъв компютър. Разделена е на четири основни категории:



- Разумната планина (The Mindful Mountain): Да споделяме грижовно



- Кулата на съкровищата (Tower of Treasure): Да защитим тайните си



- Любезното царство (Kind Kingdom): Да си любезен е яко



- Реката на реалността (Reality River): Да не се поддаваме на фалшивото



Различните зони (светове) ще ни научат каква информация да пазим и каква да споделяме по-свободно. Какви са рисковете от споделянето на лична информация с познати и непознати. Всичко това под формата на игра (за справянето с предизвикателствата ще получаваме и награди).



CS first - цялостна програма по информационни технологии за ученици - на английски език



Програмата е изцяло на английски и е предназначена за училища, но голяма част от ресурсите са достъпни след регистрация. Всички учебни ресурси са базирани на казуси, което прави ученето неусетно и свързано със света около нас. От идната учебна година някои български училища ще я внедряват пилотно.