Стрийминг инвазия

За разлика от аудио услугите, при видео стрийминга основната разлика е в съдържанието на платформите

[Shutterstock]





След няколко години, в които в отделни платформи имаше ексклузивно съдържание (например доскорошното отсъствие на Тейлър Суифт в Spotify), сега всички известни артисти могат да бъдат слушани навсякъде. Това оставя разликите в полето на удобност за потребителя и цени на абонамента.



Spotify може да се похвали със съвместимост с всички устройства, възможност за слушане офлайн, както и множество плейлисти, подкасти и алгоритми за откриване на нова музика, подобна на тази, която слушате в момента. Apple Music има по-малко функции, а интерфейсът е почти идентичен с този на iTunes. Въпреки че приложението на Аpple съществува и за Android, то е почти изцяло насочено към притежателите на iPhone.



Google Play Music е най-неизвестното от трите приложения, но заслужава внимание, защото е единственото от трите, което дава възможност за синхронизиране не само на музиката, която потребителят стриймва, но и тази, която той вече притежава на телефона си. Накратко, ако имате музика, която искате да слушате, но не я намирате в никое стрийминг приложение, можете просто да го качите на телефона си и Google ще го синхронизира за вас. Google Play Music ще бъде заместена по-късно през годината от YouTube Music.



По отношение на цените и трите приложения струват между 9 и 10 лева на месец за абонамент. Spotify (10 лв.) разполага с възможност и за свободно слушане, но с ограничения. Приложението има и възможност за семеен план – 16 лв. на месец, който включва 6 акаунта, което сваля цената до 2.67 лв на месец или 32 на година за един абонат. Spotify може да се похвали със съвместимост с всички устройства, възможност за слушане офлайн, както и множество плейлисти, подкасти и алгоритми за откриване на нова музика, подобна на тази, която слушате в момента. Apple Music има по-малко функции, а интерфейсът е почти идентичен с този на iTunes. Въпреки че приложението на Аpple съществува и за Android, то е почти изцяло насочено към притежателите на iPhone.Google Play Music е най-неизвестното от трите приложения, но заслужава внимание, защото е единственото от трите, което дава възможност за синхронизиране не само на музиката, която потребителят стриймва, но и тази, която той вече притежава на телефона си. Накратко, ако имате музика, която искате да слушате, но не я намирате в никое стрийминг приложение, можете просто да го качите на телефона си и Google ще го синхронизира за вас. Google Play Music ще бъде заместена по-късно през годината от YouTube Music.По отношение на цените и трите приложения струват между 9 и 10 лева на месец за абонамент. Spotify (10 лв.) разполага с възможност и за свободно слушане, но с ограничения. Приложението има и възможност за семеен план – 16 лв. на месец, който включва 6 акаунта, което сваля цената до 2.67 лв на месец или 32 на година за един абонат.

При Apple Music тази оферта е 9 лв., или по 2.33 на човек. Такава функция има и Google, но тя не е достъпна в България.

Без конкуренция в този сектор, но интересно предложение, е току-що дебютиралата на българския пазар Storytel, която предлага стрийминг на аудио- и електронни книги, както и изтеглянето им в офлайн режим. Услугата струва 10 лв. на месец и включва десетки хиляди заглавия на английски език, както и стотици на български при постоянно и бързо разширяващ се каталог.



Storytel предлага и аудиосериали и журналистически статии наред с книгите. В България услугата е още в зародиш и предлага 14-дневен безплатен период, като още преди това може да разгледате на сайта или в приложението какви заглавия има в библиотеката, както и кои се очаква да излязат в близкото бъдеще. За да се активира пробният период обаче, трябва да се вкара номер на банкова карта, което означава, че след него започва да тече абонаментът.



Няма съмнение, че броят на абонаментните стрийминг услуги в България ще се увеличава през идните години, защото такава е тенденцията по целия свят, а границите на държавите в този сектор са лесни за прекрачване. Дори и сега обаче броят им е достатъчен, за да покрие по-голямата част от сектора със забавление. За потребителите е плюс и че почти всички от изброените в този текст услуги предлагат безплатен период, в който да ги пробвате и да решите дали си заслужават.

Музика, видео, а вече и книги – възможностите за дигитални абонаментни услуги продължават да растат, дотолкова, че вече чуждицата "стрийминг" не звучи като нещо далечно или неразбираемо. И, колкото и да е клиширано, изречението "всичко нужно вече е в телефона ви" се оказва все по-вярно. С официалното представяне на услугите на Storytel в България в началото на годината кръгът на възможностите за забавление само чрез умно устройство и интернет е все по-близо до затваряне, макар на пазара все още да липсват някои известни световни имена.Въпросът по отношение на аудио и видео е какво точно да изберат потребителите. И докато при аудиоуслугите става дума за едно и също съдържание и въпросът се свежда до това кое приложение е по-удобно и по-добре оптимизирано, при видеострийминга решаващо най-често се оказва самото съдържание, като рядко един и същ сериал може да бъде видян на две места.Spotify продължава да бъде най-популярното приложение за стрийминг на музика в света, но конкуренцията в сектора се увеличава с всяка година. Освен приложението на едноименната шведска компания, Apple Music и Google Play Music също набират все повече потребители. Tidal, стрийминг компанията, собственост на рапъра Джей Зи, пък продължава да губи от популярността си, отчасти заради прекалено високите цени на абонаментните си планове.И трите големи услуги – Spotify, Apple Music и Google Play Music – обещават каталог с над 30 млн. песни.Ако при аудиострийминга всичко се свежда до сравнително малки разлики и лични предпочитания, не така стоят нещата при видеото. В България абонамент предлагат само две от големите стрийминг услуги за видео по света – Netflix и HBO GO, но между тях има достатъчно разлики, за да отнеме дълго време на човек да реши коя от двете да избере.Първата и най-очевидна разлика е в цената, като Netflix предлага три плана – основен за 8 евро на месец, стандартен за 10 евро и премиум за 12 евро. Трите плана имат разлики по отношение на качеството на картината, на броя устройства, които могат да ползват акаунта по едно и също време, и други, но всички дават достъп до пълния каталог на Netflix. Цената на HBO GO е осезаемо по-ниска – 3 евро на месец, като един акаунт може да бъде ползван от пет различни устройства. HBO GO няма различни видове абонамент.По отношение на съдържанието разликите са прекалено много, за да бъдат изброени, и ще стават все повече. Всички големи стрийминг услуги инвестират все повече в собствено ексклузивно съдържание, за да задържат и привличат нови клиенти. В HBO GO например може да гледате Game of Thrones, но няма да можете да гледате The Crown, който се продуцира от Netflix.Без да има директно присъствие на българския пазар, потребителите могат да се абонират и за Amazon Prime Video. Подразделението на гиганта в онлайн търговията следва тенденцията за все повече инвестиции в оригинално съдържание. Цената е 3 евро на месец за първата половин година и 6 евро след това. Потребителите обаче не могат да очакват вътре да има български субтитри например.И двете големи услуги в България – HBO GO и Netflix – ще загубят и част от съдържанието си през тази година, когато на пазара влезе Disney+, стрийминг услугата на едноименната компания. Все още не е ясно дали тя ще бъде достъпна в България при пускането й.За любителите на документални филми съществува и малко известната алтернатива CuriosityStream, която струва 3 долара на месец и включва библиотека от над две хиляди документални заглавия.