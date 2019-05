Когато времето лети

IFTTT (If This Then That)



Приложението предлага алтернативен подход от гледна точка управление на времето. Вместо да организира задачите, апликацията предлага функционалности, които могат да ви спестят време. IFTTT е безплатно всеобхватно решение за автоматизиране на почти всичко чрез задаване на условия, при изпълнението на които се извършват желани от вас действия. Приложението например позволява избирането на събитие, като например публикуването на нов материал в дадена медия, което да води до активиране на известие или споделяне в някоя социална мрежа. Можете да настроите автоматично създаване на резервни копия на дадени файлове, получаването на известия за времето при избрани от вас събития, да активирате действия според местоположението ви и много, много други.



Платформата предлага управление през уеб и чрез приложения за Android и iOS. Работи с над 400 приложения, включително Twitter, Telegram, Google Drive, Twitch, Instagram и Gmail, а освен това е съвместима и с устройства като Google Home, Amazon Alexa, Nest и Philips Hue за лесна автоматизация на умния дом. Може да бъде сихронизирано с други task management приложения, за да сте сигурни, че няма да забравите да свършите нищо.