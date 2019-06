Качество на достъпна цена

© Motorola

Оценка 80/100

Плюсове

Добър дизайн и цена

Качествена батерия

Бързи Android обновления



Минуси

Няма много съдържание за 21:9 екрана

През последните години Motorola се наложи като производител, който фокусира усилията си основно върху достъпни смартфони с отлични характеристики, напълно достатъчни за средния производител. Според компанията, която е част от Lenovo, повечето клиенти не са готови да плащат хиляди за последния флагмански модел. Явно е на прав път, защото G-серията й в ниския и средния клас е продала над 70 млн. смартфона от излизането си през 2013 г., и то преди дебютиралите през април тазгодишни модели. Сега Motorola увеличава усилията си в средния клас с новия Motorola One Vision, с който не крие амбициите си да привлече още повече потребители към марката, и то без висока цена.Motorola залага за първи път на няколко характеристики в свой телефон. One Vision има 6.3-инчов екран с 21:9 съотношение, което според компанията е широкоекранният формат на холивудските продукции, макар и да няма много подобно съдържание в YouTube и други видеоплатформи. Това прави смартфона, който почти няма рамки отстрани на дисплея, леко по-дълъг от други модели. Това може леко да затрудни потребителите с по-малки ръце, но те ще свикнат бързо с модела. Панелът е IPS LCD, а резолюцията е Full HD+ (2520x1080).Предната камера е вградена в горната лява част на екрана. Леко заобленият гръб е пластмасов с преливащи цветове в зависимост от светлината. Там е и пръстовият отпечатък. Отдолу е USB-C портът за зареждане, а в горната част има 3.5 мм жак за слушалки.За първи път Motorola използва процесор на Samsung - в случая Exynos 9609 (всъщност за първи път в телефон извън Samsung). One Vision идва с 4 GB RAM и 128 GB вътрешна памет, която може да бъде разширена с до 512 GB през microSD - изключително добри показатели за телефон от средния клас. One Vision се справя добре и не се задъхва и при сериозно натоварване, макар да не е равностоен на смартфоните от високия клас. Софтуерът е Android 9 Pie без особени добавки от Motorola, но по-важното е, че One Vision е част от Android One, софтуерен стандарт на Google, който гарантира, че телефонът ще получава месечни обновления за сигурност за най-малко две години от излизането на модела. Което пък означава, че One Vision ще получи поне Android 11.Маркетинг усилията на Motorola при промотирането на One Vision са фокусирани върху фотовъзможностите му. Задната камера е двойна, а основният 48-мегапикселов сензор може да бъде видян в по-скъпи модели като OnePlus 7 Pro. Вторият сензор е 5-мегапикселов, който подпомага главния. Компанията залага на т.нар. технология Quad Pixel, която комбинира четири пиксела в един голям пиксел, като идеята е, че подпомага снимането в слабо осветена среда. Телефонът се представя стабилно в повечето условия, особено за модел в средния клас. Снимките са качествени и ясни, а нощният режим се справя прилично, макар и в някои случаи да има доста шум в крайния резултат. Предната камера е 25-мегапикселова. Батерията е 3500mAh и въпреки големия екран дава възможност за над един ден работа при средно натоварване. Безжично зареждане, очаквано, няма в такъв модел, но в комплекта има и бързо зарядно.Motorola One Vision е за онези потребители, които не искат да дават много пари за смартфон от най-високия клас, но същевременно очакват да получат качество на достъпна цена. Моделът се представя добре във всякакви условия, а в ценовия си диапазон няма много конкуренти (друг модел на Motorola - G Plus е възможна алтернатива). Предлага се за 550 лв. без план.