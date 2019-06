IPO за всеки

Първичните предлагания като това на Uber често са недостъпни за малките клиенти, които обаче имат алтернативи за инвестиции в техни акции.

Стойността на инвестицията в ETF-и може да e няколкостотин долара и пак гарантира участие на пазара за разлика от IPO.

Как се случват нещата

Целта на първичното публично предлагане на акции преди всичко е да набере определен капитал, за да може компанията да го вложи в бизнеса си. В този смисъл продажбата на милион акции на един инвеститор би била много по-бърза и ефективна, отколкото същите тези акции да бъдат продадени на 1000 различни малки инвеститора. Това обаче не трябва да притеснява желаещите с по-малко средства - от една страна, за тях е по-лесно да си купят акции след това на вторичния пазар (често и по-евтино) или да вложат направо в борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират в нови компании. Последното ще им осигури и възможността да са косвено акционери в няколко горещи компании, а не само в една. Преди това обаче все пак желаещите трябва да се ориентират в околната финансова среда.

оставчиците и организаторите на индекси като Standard&Poor's и MSCI, които поддържат Глобалния стандарт за класификация на промишлеността (GICS), са на друго мнение и не гледат на тях като на технологични компании. Или иначе казано, акциите на Lyft и Uber не могат да бъдат открити в технологичните ЕTF-и като Technology Select SPDR Fund ETF (#XLK). Причината е, че платформите за споделено пътуване са класифицирани като индустриални компании в транспортния сектор. Така те попадат в ETF-и като индустриалния Select Sector SPDR XLI и SPDR S&P Transportation XTN.

диверсифицирана група от по-големи и по-ликвидни IPO-та. Борсово търгуваните фондове за първични публични предлагания предлагат експозиция към нови публични компании, преди те да се присъединят към други основни индекси в САЩ. Повечето широки пазарни индекси включват нови публични дружества едва след като вече са се търгували известно време, тъй като има изисквания за ликвидност и борсова история. Компанията - майка на Google, Aplhabet и Facebook бяха включени в индекса S&P 500 близо две години след като станаха публични.

Най-лесният начин за инвестиране в международни IPO-та и млади компании е чрез ETF и взаимни фондове, които осигуряват достъп до стотици компании с една инвестиция. За да се включат в еуфорията по американските IPO-та, инвеститорите могат да се възползват от фондове като

Днес в портфейла на Renaissance IPO ETF преобладават технологични компании, заемащи 36% от общите му активи, докато телекомуникационните дружества и тези, занимаващи се с недвижими имоти, имат дялове от съответно 16 и 10.8% според данните в последния месечен бюлетин на компанията.



Ако искате да притежавате кошница от книжа на компании, които скоро са реализирали своите IPO-та, борсово търгуваният фонд First Trust IPOX-100 също е добър вариант. Този ETF проследява индекса IPOX-100, който следи 100-те най-големи американски IPO-та през първите 1000 дни след техния дебют на борсата. Фондът е с доходност 21.85% за последните 12 месеца. Разликите в сравнение с Renaissance IPO ETF са, че той държи вложенията максималните 4 години и инвестира в spin off компании, или такива, които се отделят от компанията майка, учредявайки ново дружество с отделен мениджмънт. First Trust IPOX-100 е постигнал 12% доходност за последните 5 години и е доста по-голям от фонда на Renaissance.

Малко по-високи такси

Трябва да се има предвид, че глобалните ETF-и, които залагат на публични предлагания и млади компании, често имат по-високи разходи от традиционните индексни фондове поради по-активната политика и идентифициране на първоначалните публични предлагания, както и заради редовното ребалансиране на портфейла. Като цяло обаче инвестицията в ETF се смята за най-евтина като разходи за управление именно заради пасивния характер. В случая обаче борсово търгуваният фонд няма как да не се съобрази с промените в базовия актив, върху който той е базиран - в случая конкретен индекс.

През миналата година 190 компании реализираха първични публични предлагания (IPO) на Уолстрийт и набраха 47 млрд. долара спрямо 160 дружества година по-рано. През 2019 г. пазарът в САЩ е дори още по-горещ – само през първoто полугодие на борсата дебютираха компании като Uber, Lyft и Pinterest. Инвестициите в такива акции представляват интерес и за много дребни инвеститори от чужбина, но участието в публично предлагане не е особено лесно за изпълнение. От една страна, малко платформи предлагат тази възможност от Европа, от друга, за дребните клиенти не е сигурно, че ще се класират, тъй като обемите, които се записват, са доста големи, а и не на последно място, това може да се окаже скъпа операция. Освен това, ако инвеститорът има желание да притежава акции от повече млади компании, задачата се усложнява.Първичните публични предлагания се осъществяват от инвестиционна банка, брокер или консорциум от такива участници. Те купуват акциите от компанията (поемателство) и след това ги продават на инвеститорите при IPO-то на определена цена или аукционен принцип. "Ако към него има голям интерес, акциите много бързо отиват при институционалните инвеститори", коментира президентът на Cabot Money Management Робърт Лътс. Така преди години имаше силен интерес от България към предлаганията на Facebook и на "Манчестър юнайтед", но български инвеститори не успяха да запишат и тогава акции. Но имаше активни инвеститори в търговията в първите дни, които купуваха през платформите си оттук.Например на пръв поглед Lyft и Uber може да изглеждат като технологични компании, тъй като и двете се рекламират като платформи за споделено пътуване и думата "технология" се появява на уебсайтовете им. Така те са напълно свободни да се самоопределят както искат, но например дПрез последните години борсово търгуваните фондове се превърнаха в най-търгуваните инструменти в световен мащаб - за десетилетие техният брой нарасна до 4700, като всяка година на пазара се появяват по около 400 нови ETF-и. Най-големите фонд мениджъри като BlackRock и Vanguard управляват по няколко десетки подобни фонда, всеки за милиарди долари, а общата сума на активите в ETF е над 4 трлн. долара. Инвестицията в тях до голяма степен помага да се намалят рисковете, като същевременно предлага възможност за участие в по-First Trust US IPO Index Fund (FPX) и First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN). Друг вариант е фондът Renaissance IPO ETF, който има за цел да предостави на инвеститорите ефективна експозиция към портфолио от нови публични компании, листнати в САЩ. Компаниите с по-големите IPO-та се добавят бързо, а останалите биват включвани във фонда по време на тримесечните ъпдейти. Дружествата отпадат от портфолиото две години след дебюта си на борсата. Доходността от началото на 2019 г. е близо 32%, като по този начин постига по-добър резултат и от повишението на широкия индекс S&P 500. Фондът Renaissance IPO ETF е нараснал толкова през тази година благодарение на силното представяне на някои от компаниите в него като софтуерния разработчик Okta, Zscaler, Roku и MongoDB.