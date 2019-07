Канабисът ли е новият bitcoin

© Капитал

Темата накратко Легализацията за медицински цели и употреба за удоволствие в Канада и САЩ създаде пазар за милиарди.

Акциите и фондовете за инвестиции обаче все още са доста рискова, но интересна инвестиция.

Затова и някои правят аналогии с криптовалутите, но сравненията не са много уместни.





Спекулации и нововъведения



На пазара с канабис се откриват и спекулативни инвеститори, като много от тях минават на къса позиция в очакване стойността на акциите да падне. В тази връзка Horizons разработва два такива борсови фонда, които ще са специално създадени за търговци. Единият ще използва дългово финансиране, за да удвои експозициите си на пазара, а другият е проектиран като обратен ETF, който ще се движи в обратна посока към сектора с тези. "Повечето инвеститори в сектора са дългосрочно ориентирани, но знаем, че има и такива, които искат да търгуват с нестабилността му", казва Стив Хоукинс. Всико това може и да предполага, че на пазара ще властва още по-голяма волатилност.

Легализацията на канабиса за медицински цели и употреба за удоволствие в Канада и САЩ създаде пазар за милиарди, който пък роди нови млади компании в този сектор. Акциите на много от тях вече се търгуват на фондовите борси, създадоха се индекси, а върху тях и борсово търгувани фондове. И докато в България еднократната доза от години е криминализирана (полицията арестува за незначителна употреба и притежание на канабис), в Северна Америка все повече известни личности създават свои компании за канабис или стават техни рекламни лица. Наскоро легендата на американското кънтри Уили Нелсън призна пред списание Rolling Stone: "Тревата спаси моя живот." И разказва как преди нея е пушил по няколко кутии цигари на ден, смесвал е всякакъв алкохол и редовно е страдал от пневмония и нисък имунитет, но след като е заменил тютюна с марихуана, проблемите са изчезнали. Преди легализацията в САЩ Нелсън е бил арестуван за притежание и употреба, но още тогава е един от най-големите радетели за легализация на канабиса - с такси и акцизи, парите от които да отиват за образование. Днес 86-годишният Уили има собствена марка канабис Willie's Reserve, а главен дегустатор е самият той. Собствена марка за канабис има и Снууп Дог - Leafs by Snoop, а само преди дни първият рапър милиардер Джей Зи също обяви, че навлиза в този бизнес като главен стратег на калифорнийската компания Caliva.Като млад пазар обаче това носи и рискове. Акциите на компаниите, които работят в този сектор – от производители на канабис, торове и лампи, до такива за приспособления за пушене, са листвани на няколко фондови борси в Канада и САЩ. Поведението им обаче говори за рискови инвестиции, тъй като все още пазарът е ограничен, а и силно регулиран. За дружества, които правят лекарства, базирани на канабис, пък има и допълнителни утежнения от американската агенция по храните и лекарства (FDA), която трябва даде разрешение те да влязат в употреба.Затова и сравнението за bitcoin и другите криптовалути не е случайно. Само по себе си то означава едно – шанс за бързи печалби, но и риск за големи загуби. Например инвеститорите във фонда Marijuana Life Sciences Index ETF, който е с активи за 1.1 млрд. долара., са претърпели турбулентни години. Инвестиция от 10 хил. долара при старта на фонда през май 2017 е достигнала 28.75 хил. долара през септември 2018 г. След това рязко се понижава до 16 хил. долара, но днес успява да се възстанови до 21 хиляди долара. Фондът инвестира в акции на най-големите компании в сектора - а с най-голямо тегло са Canopy Growth, Aurora Cannabis, Tilray и Cronos. Подобно е движението и на bitcoin, който, след като през 2017 г. гонеше 20 хил. долара за монета, се срина след това, а днес отново се радва на интерес и флиртува с кота 10 хил.Или както казва пред FT Стив Хоукинс, изпълнителен директор на групата Horizons, която управлява някои от най-големите борсово търгувани фондове: "Прeди да инвестирате тук, се уверете, че сте заредили добре батериите на своя пейсмейкър." И допълва: "Има толкова много спекулации на този млад пазар, че в рамките на секунди цените може да се променят с 20% - изключително чувствителен е." Интересното обаче е, че въпреки променливата същност на канабис индустрията инвеститорите не възнамеряват да се оттеглят от нея, посочва Financial Times. Фондът на Horizons е един от 20-те най-големи ETF-и в Канада и е на път да се превърне във втория най-печеливш за своите собственици. Това е въпреки таксата за управление от 0.75%, която се счита за доста висока за пасивно управлявани фондове като ETF. Към 11 юли той е направил и най-добра доходност от началото на годината (виж таблицата). Високата такса и интересът на инвеститорите обаче правят доста печеливша самата компания за управление на активи.На второ място е ETFMG Alternative Harvest ETF, който успя да премине бариерата от 1 млрд. долара активи през февруари. И той подобно на този на Horizons излезе на пазара преди около две години и също е с такса от 0.75% на инвеститорите си, което също е особено скъпо за ETF. Бързото покачване на средствата, вложени в двата фонда, демонстрира интереса към тематични ETF, в частност продукти, насочени към бързо развиващата се индустрия с канабис.Хоукинс е изненадан от успеха на сравнително новия фонд. "Продадохме акции за 10 млн. канадски долара от капитала си само за девет минути след листването, а през първите няколко дни - над 100 млн. долара." Всъщност успехът на фонда се дължи на преструктурирането му от малък латиноамерикански имотен фонд във фокусиран върху бизнеса с канабис и така само за година активите му нараства от 5.7 млн. до над 1 млрд. долара."Огромният интерес към фонда беше осезаем", казва Сам Масуки, главен изпълнителен директор на ETFMG. Нарастващото търсене на този тип продукт съвпада с правителствените настроения по света, които стават все по-открити към идеята за легализирането на марихуаната с определени цели.В момента реално нито една индустрия не расте толкова бързо, колкото тази с марихуаната – пазарът днес се оценява на 12 млрд. долара, а към 2025 г. се очаква да достигне 146 млрд. долара според Grand View Research. В 33 щата в САЩ тя е легализирана за медицински цели, а в 10 е позволено пушенето за удоволствие. Пионер тук е Уругвай. През есента на миналата година употребата за лични цели в Канада стана легална, след като за медицински цели беше позволена от 2001 г. В България канабисът за медицински цели е забранен, а притежанието и пушенето му са криминализирани. Bank of Montreal прогнозира, че световната индустрия с марихуана ще достигне стойност дори 194 млрд. долара до 2025, ако САЩ, Латинска Америка и Европа последват примера на Канада и легализират употребата на марихуана с медицинска и развлекателна цел.Повече от 60% от активите на ETFMG са инвестирани в канадски компании, а по-малко от 25% в американския пазар. Въпреки това Сам Масуки очаква САЩ да се превърнат в следващия голям играч на световния терен в производството на марихуана. Два неотдавнашни законопроекта му дават надежда, че американската индустрия ще процъфти, тъй като се очаква правителството да откликне на нарастващия обществен интерес към новия бързо развиващ се пазар."Набрана е много висока скорост- повече от 90% от американците вярват, че марихуаната трябва да бъде легализирана за медицински цели, а 75% са "за" развлекателната й употреба", казва Масуки.През декември миналата година САЩ приеха федерален закон, който легализира конопа (вид канабисоидно растение) и даде на производителите възможност за осигуряване на застраховка на растението, както и за грантове, предназначени за научни изследвания.Стивън Мърфи, оперативен директор в инвестиционната група Europe Cannabis Holigs, признава, че има някои прилики - и двата пазара са бързо растящи, а също и крият възможността от сриване. Но това е всичко. Разнообразното приложение на растението дава предпоставка за много по-мащабно развитие, което далеч по-трудно може да се открие при криптовалутния пазар.Канабисът е широко разпознаваем със своите терапевтични, медицински и успокоителни свойства, а още повече може да се говори за неговия социален, индустриален, икономически и политически потенциал.В защита на индустрията с канабис Мърфи добавя, че секторът предлага много повече възможности за инвестиране от bitcoin, а фактът, че се легализира все повече в световен мащаб, е знак за неговото бъдещо развитие и приемствеността му като индустрия.