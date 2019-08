Офисите на свободата

[Shutterstock]

Споделените работни пространства отдавна не са нещо ново - те са предпочитано място за работа от хора със свободни професии, фрийлансъри или предприемачи, които често са в движение или пък са на непълно работно време. Основното предимство на тези пространства е общността

-

лесно се споделят идеи и мнения, създават се нови познанства и контакти. Друго предимство е възможността да се наеме точно това

, от което има нужда -

едно работно място, цял офис или пък зала за събитие. Общият брой на споделените

работни

пространства в София надхвърля 20 - "Капитал" подбра най-популярните

сред тях

, като разказва за услугите и възможностите, които те предлагат:

Betahaus e първото споделено работно пространство в България. Oт началото на годината то се намира в центъра на София – на част от третия етаж в сградата на Съюза на българските художници на улица "Шипка" 6, като преди това седем години се помещаваше на ул. "Крум Попов" 58 в жк "Лозенец". Отскоро Betahaus има и втора, по-малка локация на площад "Славейков". Споделеният офис разполага както с отворено работно пространтво, така и с обособени офиси, конферентни зали и за събития. За ползване са достъпни споделената кухня, зоната за релакс, разделените телефонни кабини, паркингът (който се заплаща допълнително), както и гарантираният 24-часов достъп.

В Betahaus се помещават професионалисти от различни сфери, сред които са и компании като Viber, Cashwave, hacker.works, Optim PM, IT Provocator, Seiteq, Rhyme, Sheetly и Mojio. Цените за едно работно място започват от 35 лева за един ден и 350 лева на месец. Цената на едно работно място в сепарира

н

офис за минимум 4 души е 435 лева. Betahaus дава възможност за безплатно еднодневно тестване на работното пространтво, в случай че има свободно място.

Споделеното пространство на бул. "Черни връх" 47, помещаващо се в преобразен шивашки цех, част от бившия завод "Витоша"(сега бизнес център), е сред най-големите в София. Puzl CowOrKing се разполага на малко над 6000 кв.м, като освен отворени пространства с бюра и по-малки офиси локацията предлага и достъп до конферентни зали и такива за събития, както и отделни помещения за компании с екипи до 20 души. Пространството разполага с паркинг със 170 места, четирите кухни, които са на разположение на гостите на пространството, както и възможността за наемане на т.нар. стендъп бюра, голямата и добре оборудвана зона за релакс, стаите за почивка и 24-часовия достъп. Сред наемателите в пространството са маркетинговата агенция NetPeak, първият български акселератор на блокчейн стартъпи The Block, инвестиционните фондове LAUNCHub и Eleven, както и екипът на платформата за търговия с криптовалути Jarvis.

Споделеният офис е разделен на няколко части – The Space, The Factory, The Extension и The View. Цените в различните зони варират, като започват от 44 евро на седмица за нефиксирано работно място и 140 евро на месец за фиксирано такова. Работните пространства за малки екипи от 4-6 души започват от 500 евро на месец, а отделените офиси за компании от над 5 души започват на цена от 745 евро на месец.

Откритото в началото на 2017 г. споделено работно пространство с адрес ул. "Тинтява" 15-17 разполага с обща площ от близо 8 хил. кв.м.

Work&Share се състои от две сгради, свързани с обща зона за забавление и почивка. Във всяка сграда балансирано са комбинирани споделено пространство за работа, екипни офиси и зони за отдих

. Споделеният офис предлага 24-часов достъп, конферентни зали и телефонни будки, голям център за събития, просторна зона за релакс, паркинг за автомобили и колелета. Освен това обитателите на Work&Share могат да водят и домашния си любимец на работа.

В споделения офис се помещават компании като

Dreamix, Knapp, Iris.AI,

както и екипът на IT мрежата DEV.BG.

Създадателите на Work&Share искат да създадат работна среда, съчетаваща устойчивост и динамичност, в която успешно се обединяват стартъпи, корпорации и фрийлансъри. Търсеният ефект е да се стимулират ползотворен диалог и култура на споделяне и взаимопомощ.

Цените за едно работно място в отворената зона започват от 350 лева на месец, а тези за сепариран офис започват от 1445 лева месечно.

Cosmos Coworking Camp, което се помещава в двуетажна къща - паметник на културата, на ул. ,,Ангел Кънчев" 3 в София, е сборният пункт за работещите в сферата на дизайна, и не само.

Споделеният офис дори е домакин

на дизайн базари със собствено събитие за български марки за интериорни и лични продукти.

Основано в края на 2015 г., пространството има по-различен начин на работа – освен че могат да платят за фиксирано работно място за цял месец (290 лв.), обитателите му могат да предплатят и пакет от часове, които да използват, когато пожелаят. Цените на тази услуга започват от 96 лева за пакет от 40 часа месечно и стигат до 240 лева за 160 работни часа. Пространството не предлага отделни офиси, но дава възможност за 24-часов достъп, както и за ползването на зала за събития.

Още от самото създаване зад SOHO стои идеята за арт споделено пространство и то се утвърди като работно място за споделено ползване с програма от културни събития. На ул. "Искър" 4 в столицата се организират безброй изложби, литературни четения, концерти и емблематичният SoBazaar. Пространството разполага и с градина, в която освен обичайните обитатели работят и дигиталните номади от Remote Year – проект, в който специалисти от различни области от цял свят пътешестват и работят заедно в продължение на година. Цените за нефиксирано работно място започват от 30 лева на ден, 130 лева на седмица и 260 лева на месец, а тези за фиксирано собствено бюро започват от 310 лева за същия период. Млади компании с екип от 3 до 12 души пък могат да наемат сепариран офис за 800-2000 лева месечно, като цената варира в зависимост от квадратурата на помещението. В цената са включени и 24-часов достъп, ползване на конферентна зала, телефонна будка и офис консумативи. Dog friendly.

"Малките 5" на ул. "Хан Крум" 3 е място за култура, изкуство и споделено работно пространство, помещаващо се в просторен апартамент в центъра на София. Пространството е подходящо както за любители на изкуството, така и за индивидуални специалисти с артистични и други професии. Могат да бъдат срещнати както дизайнери и архтекти, така и журналисти, фрийлансъри и IT разработчици. Цените за фиксирано работно място започват от 300 лева месечно, а тези за отделен офис за минимум 4 души – от 1000 лева на месец. Пространството е с 24-часов достъп, споделена кухня, телефонни будки, зала за събития, просторна тераса, допускат се и домашни любимци.

Разположено на седем етажа, споделено

то

работно пространство може да предложи най-различни офиси - от миниатюрни с три до шест работни места до средни с 12 и до голяма отворена зала с 50. CoShare Hive има и четири стаи за срещи и конференции, осем кабинки за разговори в Skype, както и споделена кухня. Пространството разполага и с психолог, масажист и диетолог, които са на разположение на работещите в сградата безплатно. Oт споделения офис на "Симеоновско шосе" 104

предлагат и гъвкаво ценообразуване с различни пакети за фирми и отстъпки за студенти. Бюрата могат да се наемат за дни, седмици или дългосрочно. Цените на едно работно място на ден започват от 15 лева. За 187 лева месечно може да се наеме нефиксирано работно място, а за 219 – фиксирано. По думите на създателите е

по-скоро коуъркинг за зрели компании, а в момента там могат да бъдат намерени разработчици, консултанти, архитекти и др.

"Къщата на гражданските организации" е споделено пространство за работа и сътрудничество между активни хора и организации. Преди пет години фондация "Български център за нестопанско право" създава портала ngobg.info – виртуалното пространство, където всички неправителствени организации в България свободно да общуват помежду си. Сега къщата е физическото тяло, където зародилият се през последните години дух на сътрудничество между работещите в неправителствения сектор е решил да се засели. В споделения офис на ул. "Христо Белчев" 3 може да се наеме нефиксирано работно място за 15 лева дневно

или за 160 лева на месец.