Пет приложения за навигация в колата

[Shutterstock]



Фотограф: Капитал

Това е може би най-популярното приложение в България. Ползват го дори хора, които имат вградена навигация в колата, и причината е много проста - това е най-популярното приложение в България. Повторението е нарочно, защото обяснява най-сериозното му предимство. Информацията за трафика в приложението (собственост на Google) се събира от активните му потребители, а всеки може да сигнализира за полицейски патрули и камери. Последното е причината много хора да го ползват извън града. Другата му основна функция при градско каране - данните за задръствания по пътя и възможността за навигация, която да избегне критичните точки, е полезна и при по-дълги пътувания. При спиране на трафика по магистралите например (заради ремонти или инцидент) тази опция е безценна. За разлика от повечето други безплатни приложения Waze дава и информация за ограничението на скоростта. От миналата есен приложението е достъпно и през Apple Carplay, тоест може да се ползва през айфона на екрана в колата, ако има тази опция.

Най-добър за познати маршрути, но с информация за трафика, патрули на КАТ и камери.

Google събира внимателно всичката информация за пътуванията ви и я продава на рекламодатели; няма възможност за офлайн използване; слаб дизайн.



Фотограф: Капитал

При наличието на Waze използването на Google Maps е въпрос преди всичко на това да не ви харесва леко инфантилния дизайн на първото приложение. За разлика от него Google Maps са изчистени, ясни и лесни за ползване. Това трябва да не е от голямо значение, защото нали все пак гледаме пътя, не екрана на навигацията. Заради по-добрия дизайн Google Maps обаче все пак e по-удобен за ориентиране в непознати квартали или градове. Информацията за трафика също присъства и тук, но възможността за промяна на маршрута е по-различна. Има много спорове за това как и защо алгоритмите на Google предлага друг път до целта (понякога и не най-адекватния), но накратко ефектът e, че Waze дава много по-често оптимизирани варианти. Google дава възможност да се свалят офлайн карти, което можеше да е полезно, ако пътувате в държава с роуминг, обаче, когато ползвате тях (без мобилен интернет), възможностите за рутиране са минимални.

По-удобен дизайн, бързо обновяване при промени в улиците, ремонти и пр.

Google събира внимателно всичката информация за пътуванията ви и я продава на рекламодатели; почти няма възможност за офлайн използване; не дава информация за ограниченията на скоростта.



Фотограф: Капитал

За хората с iPhone това вероятно е първият избор и той идва с познат интерфейс и никакви изненади. Apple Maps също предлага данни за трафика. Разликата е, че той не разчита на информацията от потребителите на iPhone, а купува данните от TomTom - компания за сателитна навигация. Tя от своя страна ги събира вероятно пак от нас, но без да го знаем. По-важното е, че трафик информацията е напълно сравнима с тази на Google. Понякога Apple Maps не прави разлика между това колко платна са задръстени на магистрала и ако например на границата има дълга опашка за камиони, ще ви предупреди отдалече, че ви чака огромно задръстване, без реално да има нужда. Ако не сте изключили опцията на телефона си, след известно време редовно ползване той ще ви изненада с извода, че знае къде живеете и работите, но извън това Apple твърдят, че не продават данните си на други компании. За българските потребители рутирането на английски може да бъде досадно заради странното произнасяне на имената на улиците.

Недостатъци: Липса на офлайн възможности,



Фотограф: Капитал

Основното предимство на Sygic може да се каже с една дума - офлайн карти. Приложението сваля на телефона ви картите, които искате да ползвате, и няма нужда от мобилен интернет за нищо освен актуалните данни за трафика. Това е особено полезно в два случая. Първият е, ако пътувате в държава извън ЕС, където таксите за роуминг са зловещо високи. Мобилният интернет от София до Белград например с Google Maps може да струва и над 50 лева. Второто предимство на офлайн картите е, че има части от пътя, в които мобилната връзка не е особено добра, и ако разчитате на програма като Apple Maps, може да останете без карта. Иначе Sygic предлага всичко, което може да предлага една навигация, но това има в буквалния смисъл на думата - цена. Ползването на приложението - картите и трафик информацията, е платено. Данните за Европа + данни за движението (също от TomTom) струват еднократно (към август 2019 г.) 30 лв. Нещо повече - ако имате Аpple Carplay, за да го ползвате, на него трябва допълнителен лиценз, който струва (поемете си въздух) 60 лв. (издишайте шумно). Това изглежда много, но пък, от друга страна, срещу общо по-малко от 100 лева получавате навигация, която има доста предимства пред вградената на колата, за която се плаща много повече. Има и други екстри като възможността за добавена реалност - маршрутът се показва на истинска картина от камерата на телефона (11 лв.).

Недостатъци: платена, по-бавно обновяване на картите



Фотограф: Капитал

Имаше време, когато единствените телефони с GPS и карти бяха Nokia. Единственото, което остана от това, са картите. Пред време те се казваха Nokia Maps, после се прекръстиха на Here Maps, докато стигнат до сегашното си име - Here WeGo, след като бяха придобити от консорциума за автономни автомобилни технологии на Mercedes, BMW и Audi. Извън брандинг колебанията това е друго приложение с много добри офлайн възможности. Картите са с изчистен и с лесен за ползване дизайн, поне за България са достатъчно подробни и могат да свършат работа. Данните за трафика в САЩ и Западна Европа се смятат за едни от най-добрите, но за България и околните държави разликата с останалите приложения не е особено голяма. Here WeGO имат специален екип, който се занимава с трафика и събира информация от много повече източници, отколкото другите компании, защото предлагат b2b решения за големи транспортни компании. Очевидно b2c бизнесът им не е водещ и картите не предлагат интеграция с Android Аuto и Apple Carplay.

Недостатъци: няма данни за ограниченията на скоростта, няма интеграция с

Android Аuto и Apple Carplay

Лятото е в разгара си и август е месецът, в който най-много хора пътуват с кола. Това, разбира се, си има и своите недостатъци (питайте хората по "Тракия" в петък следобед), но някои от тях могат да бъдат поне частично преодолени с помощта на умни приложения за навигация. През последните години те се развиха толкова, че превърнаха вградените карти на колите в практически ненужна екстра. Единственото, с което оригиналната автонавигация превъзхожда мобилно базираните, е големият и удобен екран на таблото. С въвеждането на Android Auto и Apple Carplay обаче и това предимство вече е в миналото. Но дори и без сравнително нов модел кола екранът на повечето телефони вече е напълно достатъчен, за да свърши идеална работа. Какви са предимствата и недостатъците на някои от основните приложения за навигация?Познат дизайн, данните ви не се продават на рекламодателите.не дава информация за ограниченията на скоростта.офлайн използване, данни за трафикаофлайн навигация