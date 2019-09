Вегани на Уолстрийт

Борсовият дебют на Beyond Meat може да е първият знак за големите промени, които предстоят на месната промишленост, която се очаква да достигне 1.4 трлн. долара в глобален мащаб през следващите десет години



Темата накратко Beyond Meat е първата компания, произвеждаща алтернатива на месо на растителна основа, която дебютира на фондовата борса.

IPO-то ѝ се прие добре от страна на инвеститорите и им осигури добра доходност.

Растителните заместители на месото набират популярност поради нарасналия интерес към веганство и вегетарианство вследствие увеличаващите се обществени притеснения относно рисковете от консумирането на месо, нехуманното отношение към животните и опасностите за околната среда от интензивното животновъдство.

Barclays

Barclays

месопреработвател №1 в САЩ

, който притежаваше дял от 6.5% в

Beyond Meat, но наскоро обяви, че продава акциите си, за да разработи своя собствена линия от алтернативни продукти.

Сега компанията

основана през 2009 г., се оценява на близо 10 млрд. долара, а продуктите й се предлагат в редица вериги ресторанти за бързо хранене като Dunkin, Tim Hortons, Subway and Del Taco, както и в магазините за хранителни стоки.



За разлика от останалите производители на алтернативи на месо

Beyond Meat

Отчитайки пазарния дял, който млякото на растителна основа притежава, Beyond Meat смята, че може да спечели 13%, или 35

долара, от традиционния пазар на месо.

Impossible Foods

Beyond Meat.

както и най-богатият човек в Хонконг Ли Кашин, а също и Бил Гейтс

Impossible Foods, която се оценява на близо 5 млрд. долара, е сключила договори за партньорства с вериги като

Burger King, White Castle и Little Ceesar's

Основаната през 2011 г.

предлага не само алтернатива на месо, но и такава на яйца. Това е единственият стартъп, който работи както върху продукти на растителна основа, така и върху истинско месо, приготвено от животински клетки, понякога наричано "лабораторно отгледано". Компанията е набрала 220 млн. долара, което я прави един от най-добре финансираните стартъпи в сектора на алтернативното месо, а сред инвеститорите й са главният изпълнителен директор на

Марк Беньоф и Khosla Ventures.

Популярността

високото

на растителна основа

производители на храни

свои брандове, предлагащи подобни продукти,

или инвестираха в по-малки компании,

Tyson Foods, вече бивш инвеститор в Beyond Meat, стартира

своя собствена

линия от алтернативни продукти

Raised & Rooted, а звеното за рискови инвестиции на компанията Tyson Ventures

вложи средства в стартъпа за производство на алтернатива на скариди на растителна основа

New Wave Foods

Kroger, производителят на консерви Hormel

Внимание с рисковете



Много инвеститори вярват, че компаниите, произвеждащи алтернативи на месо, са добра възможност, предимно заради благоприятния ефект върху животните, околната среда и замърсяването. При първичното си публично предлагане, на което Beyond Meat отбеляза над 800% ръст в цената на акциите си, компанията сякаш потвърди това. Някои анализатори обаче смятат, че тази еуфория се дължи на факта, че това е първата компания, която успешно наложи на пазара алтернативи на месо на растителна основа и че интересът към нея постепенно ще спада с появата на нови подобни продукти. Сред рисковете относно рентабилността на компаниите, които предлагат алтернативи на месо и животински продукти, е и фактът, че ползите им спрямо традиционното месо все още са спорни, както и потенциалната възможност да срещнат регулаторни ограничения. Ненапразно някои са определяни като биотехнологични хранителни компании, тъй като използват нетрадиционни методи на производство на храни.

Растителните алтернативи на животински храни набират популярност през последните години. Това е и причината вниманието на инвеститорите да бъде насочено към компаниите, които предлагат такива. Алтернативата на месо на растителна основа изглежда като тенденция, която няма да изчезне скоро, особено след като редица големи вериги ресторанти и заведения за бързо хранене се ориентираха към партньорства с компании, които предлагат такива. Това се приема добре от потребителите, като данни показват, че те са готови да плащат повече за подобни продукти.Анализаторите отсмятат, че алтернативите на месото могат да заемат 10% от пазара на месо в глобален мащаб през следващите десет години. За сравнение – сега пазарният им дял от е по-малко от 5% от целия пазар на месо в САЩ и под 1% в глобален мащаб.Освен компаниите, произвеждащи ексклузивно такива продукти,към пазара, който споредможе да достигне 140 млрд. долара през следващите 10 години, се насочват и традиционни производители на храни катоTyson Foodsнай-известната компания в сектораПрез май американската Beyond Meat стана първата компания, произвеждаща алтернатива на месо на растителна основа, която дебютира на фондовата борса. IPO-то ѝ привлече инвеститорския интерес – в първия ден от излизането си на борсата компанията, която е предупреждавала, че може никога да не излезе на печалба, приключи търговията с пазарна капитализация от близо 3.8 млрд. долара.Акциите на Beyond Meat се търгуваха много над емисионната стойност от 25 долара, а цената им успя да достигне растеж от впечатляващите 800%.базираната в Лос Анджелис компания, сред чиито инвеститори са Леонардо ди Каприо и Бил Гейтс, си е поставила за цел да продава безмесните си продукти и на клиенти, които ядат месо. Тя поставя продуктите си на месни щандове в магазините и избягва използването на термини като "веган" и "вегетариански".се цели отвъд пазара за алтернативи на месото, отправяйки предизвикателство към традиционната месопреработвателна промишленост в САЩ.млрд.Основаната през 2011 г.е сред най-големите конкуренти на лидера на пазараКомпанията е набрала близо 688 млн. долара средства, а сред инвеститорите й са Google Ventures,Khosla Ventures, Viking Global Investors, UBS,, което й дава дори минимална гаранция за успех на пренасищащия се пазар на алтернативно месо. Компанията обаче не е публична и нейни акции все още не се търгуват на борсата.JustSalesforceОснованата през 2015 г. Memphis Meats е набрала 20 млн. долара, а сред инвеститорите й са Ричард Брансън и Tyson New Ventures. Компанията е сред малкото в сектора, които имат за цел да произвеждат истинско месо от животински клетки.потребителско търсене на протеинине могат да бъдат пренебрегнати и редица традиционнисъздадохакоито създават такива.та. Швейцарският хранителен гигант Nestlé обяви през юни, че ще започне да предлага алтернатива на месо на клиентите си в САЩ през есента. Веригата супермаркетии хранителната ConAgraсъщо ще пуснат на пазара подобни продукти.