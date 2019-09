Кои активи се обезценяват най-бързо

[Капитал]

Често, когато някой планира покупка на голям актив, мотивът е чисто емоционален и имиджов. Точно обаче зад тези инвестиции се крие риск те никога да не донесат доходност, дори напротив, да се обезценят значително веднага след покупката. Сред тях са масовите – автомобили, смартфони, бижута, дори булчински рокли. Затова и добрият, информиран избор е от ключово значение.

Покупката на нов автомобил е едно от най-лошите инвестиционни решения от гледна точка на факта, че превозните средства губят стойността си изключително бързо. Обезценяването започва още след напускане на автосалона, когато новата кола вече е изгубила между 20 и 30% от стойността си

одължава да се понижава всяка следваща година. Средно, всеки нов автомобил губи около половината от стойността си след първите пет години на ползване. Ситуацията е далеч по-лоша при луксозните автомобили, които, освен че са с по-висока цена, се и обезценяват значително по-бързо от други превозни средства.

При купeтaтa c нaй-мaлкa oбeзцeнкa e BMW 218i (-56%), a при cпoртнитe aвтoмoбили - Pоrsсhе 718 Bоxstеr (-57%). В eдин oт нaй-бързo рaзрacтвaщитe ce клacoвe, тoзи нa кoмпaктнитe SUV, лидeр пo oбeзцeнкa е Mini Оnе Соuntrymаn на

(-60.5%). При cрeднoрaзмeрнитe SUV лидeр e Pоrsсhе Mасаn (-60%), а при пълнoрaзмeрнитe SUV - Mеrсеdеs-Bеnz G 350 D (-51%).

Смарфони

Често при купуването на смартфон потребителите оценяват не само възможностите му, но също и скоростта, с която той ще се обезцени. С всеки нов флагман "остаряващите" модели от предходната година поевтиняват, което пък ги прави по-атрактивни, защото имат почти същите характеристики. А и високият клас смартфони става по-хомогенен, понеже технологиите се разпространяват все по-бързо. В момента флагманските модели се появяват на практика на всеки шест месеца. Проблемът е, че това е много кратък период за смяна на апарати с подобна цена. Заради желанието си да не спират растежа производителите показват постоянно нови и нови модели, които трябва да убедят потребителите, че наистина са "най-добрите" на пазара. Но в повечето случаи подобренията са прекалено малки, че да накарат някого да захвърли телефона си, купен преди половин или една година, и да купи нов. На още по-висока цена.

Най-добрата стратегия при покупката на смартфон от инвестиционна гледна точка е придържането към разпознаваемите флагмански модели. Те запазват цената си дори и след дебюта си, а също така са и популярни, което ги прави лесно продаваеми. Според американската инвестиционна банка Piper Jaffray

запазват цената си по-дълго в сравнение с устройствата на един от основните му конкуренти

Възможно е диамантен пръстен, който е купен от потребителя за над 1000 долара, на следващия ден да струва не повече от 100 долара, дори и да има сертификат за автентичност. "Диамантените пръстени си заслужават инвестицията единствено когато бъдат купени на правилната цена – голяма част от бижутерите слагат надценка от над 300%, коментира за

дългогодишният търговец на бижута Винсънт Тейлър

За да бъде избегнато рязкото обезценяване на тези инвестиции, експертите препоръчват покупка на по-рядък диамант, тъй като така е по-вероятно той да запази стойността си. Друг вариант е материалите за изработка на бижу – скъпоценен камък, благороден метал и т.н., да бъдат купени отделно и след това да бъдат сглобени. Тейлър казва, че това значително би могло да намали цената – средният разход за годежен пръстен в Обединеното кралство например е 1772 лири, докато същият клас пръстен може да бъден изработен за 975 лири, включително с печалба за ювелира.

Сватбена рокля - п

очти изтрита стойност

Сред инвестициите, които са сравнително големи по размер, но веднага след като бъдат купени, губят значителна част от стойността си, са и сватбените рокли,

а в своето въодушевление често булките не се замислят колко ще платят за тях. Според британското списание

булките във Великобритания харчат средно 1100 паунда за рокля, но ден след сватбата те вече не струват почти нищо. От Guardian посочват, че масовите модни вериги, като H&M например, също вече са на този пазар, и то при цени на ролките под 100 евро. Друг вариант е покупка втора ръка, но тук често спирачка е чисто емоционална. Проверка на изданието в eBay е показала, че средната цена на рокля втора ръка е 30 паунда.

Тук идеята е, че колкото повече се държи една версия, толкова повече се обезценява тя. Още повече ако е пусната новата. Затова препоръката е старата FIFA (примерно) да се продаде няколко седмици, преди да излезе новата, стига да е на физически носител. Старите игри обаче започват да живеят нов живот, особено за колекционерите - Mario Kart 64 например е около 100 долара, стига да пазите и старата конзола на Nintendo от 90-те години.

