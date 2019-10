Първите финансови отчети на Уолстрийт повдигнаха духа на инвеститорите

Корпоративната рецесия в Европа



В Европа ситуацията изглежда малко по-мрачна, след като вече две поредни тримесечия има среден спад на финансовите резултати. Затова и вече се говори за корпоративна рецесия на континента заради притесненията около Brexit, проточващата се търговска война САЩ - Китай, както и спада на производството в най-голямата европейска икономика – Германия. Според очакванията на компанията за финансови услуги Refinitiv, цитирани от Reuters, компаниите в европейския индекс STOXX 600 ще отчетат среден спад на печалбите с 3.7% при 14.4% ръст за същото тримесечие на миналата година. Ако прогнозите се сбъднат, то периодът юли-септември ще е най-лошият от третото тримесечие на 2016 г., когато печалбите паднаха с 5%. Очакванията за приходите са за растеж без промяна при 5.9% година по-рано. По отношение на четвъртото тримесечие се очаква печалбата на акция (EPS) на европейските компании да нарасне с 9.1%, а приходите с 3.2%.

Корпоративният сезон на Уолстрийт започна, като до края на месеца и в началото на ноември всички публични и задължени компании трябва да се отчетат за третото тримесечие на годината. Освен че този период се свърза с началото на активната есенна борсова търговия, или back to school сезон, отчетите се следят с повишено внимание, тъй като трябва да подскажат дали американската икономика дава сигнали за рецесия. Което пък, ако е така, ще се пренесе върху цените на акциите на компаниите и доходността на фондовете и инвеститорите.В момента повечето анализатори очакват печалбите на компаниите от широкия индекс S&P 500 да се понижат с 3-4%, което е далеч под растежа от 12% година по-рано. Или както коментира Marketwatch – спад, който не стига да вкара САЩ в рецесия, но достатъчен да държи отворен въпроса дали икономиката ще генерира достатъчно растеж. Засега обаче негативните очаквания не се оправдават много. Към вторник от 34 компании от S&P 500, публикували отчетите си, 88.2% бяха с финансови резултати над предварителния консенсус.Традиционно сезонът започна с отчетите на банково-финансовия сектор в САЩ - JP Morgan Chasе, Citigroup, Goldman Sachs и Wells Fargo, както и компании и сини чипове от здравния сектор като Johnson & Johnson и UnitedHealth.Още във вторник акциите на JP Morgan Chase достигнаха рекордни нива, след като компанията отчете резултати над очакванията благодарение на търговията с облигации и поемателството на емисии, но и от силната подкрепа на ипотечното и потребителското кредитиране, както и бизнеса с кредитни карти. Най-голямата банка в САЩ отчете рекордните приходи от 30 млрд. долара и печалба от 9.1 млрд., като само нетният лихвен доход е 14.4 млрд. долара.Подобна е ситуацията и при Wells Fargo, макар там да имаше по-малко изненади, но финансите й пак са над пазарните очаквания. Резултатите на банките наляха оптимизъм в две посоки – ниските лихви не удрят резултатите им, дори напротив, а домакинствата продължават да консумират, потребяват и да теглят ипотечни заеми, както и да рефинансират стари задължения. Blackrock, която е най-голямата компания за управление на активи и инвестиции в света, също изненада приятно пазарите, след като паричните потоци към нейното звено за книжа с фиксиран доход (облигации) силно са се увеличили.В сряда финансовите си отчети публикува и втората по големи банка в САЩ Bank of Americ , но там подкрепата за акциите й дойде от новината от Bloomberg, че компанията на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway е поискала разрешение от Федералния резерв да увеличи дела си в нея над 10%."Всичко ще се върти около корпоративните отчети през следващите няколко седмици и това е добра новина. Първите резултати дават много положителен знак", коментира пред Reuters Оливър Пърше, главен стратег на Bruderman Asset Management. Според него отчетите и монетарната политикa на Фед ще подкрепят акциите, докато геополитическото напрежение ще оказва натиск върху тях, но пък пазарите са в този рейндж от доста време.През втората половина на месеца, т.е. следващите две седмици, ще стане още по-горещо, като предстои отчети да публикуват компаниите от FAANG – Facebook, Apple, Amazon, Netflix и компанията майка на Google – Aplhabet. С изключение на Netflix това са едни от най-печелившите американски акции през тази година с между 15 и 50% ръст и освен че повечето са сред най-големите компании по капитализация в САЩ и света, те се превърнаха и в най-силния мотор на Уолстрийт през последните години, измествайки гиганти от традиционни сектори като производство, банки и енергетика. Разбира се, и пред тях не всичко е гладко. Още през лятото Netflix обяви загуба на американски абонати на своите стрийминг услуги, както и забавяне на растежа на европейските й. Всичко идва под натиска на конкуренцията от Amazon, Hulu, YouTube, а от началото на ноември Apple пуска своя стрийминг сервиз TV+ срещу месечен абонамент в САЩ от едва 4.99 долара. На 12-и същия месец стартира и Disney+ срещу 6.99%. При Netflix месечният абонамент е 12.99 долара. Това оказва сериозен натиск върху акциите й. Тя беше и първата, която публикува своя отчет в сряда, който показа, че дори и без новите услуги на конкурентите продължава да се забавя в привличането на нови абонати . След като Apple представи новото си портфолио в началото на септември, за компанията ще е интересно и как се развиват пазарите й в Китай заради търговската война със САЩ. И изобщо как се движи битката на пазара на смартфони със Samsung и Huawei.Интересен сюжет се развива и на един друг фронт. Интензивната ценова война при комисионите между най-големите платформи за търговия с акции в САЩ доведе до печалби в размер на 191 млн. долара за инвеститорите, залагащи срещу сектора. Трейдърите, които залагат на "къси продажби", се радват на печалбите от залозите срещу Charles Schwab, TD Ameritrade, Interactive Brokers и Etrade, показват данни на S3 Partners, цитирани от Financial Times. Още в началото на месеца имаше резки разпродажби на акции Schwab, след като тя съобщи, че отменя таксата си от 4.95 долара за онлайн търговия с акции, борсово търгувани фондове и опции на борсите в САЩ и Канада. Във вторник обаче компанията отчете рекорден ръст на активите под управление на клиентите си до 3.77 трлн. долара, което върна интереса към книжата й и те поскъпнаха с над 5%.TD Ameritrade също вече обяви, че ще премахне комисионите за инвеститорите, които търгуват с акции, ETF-и и борсово търгувани опции. Това решение ще струва на брокерската компания 920 млн. долара годишни приходи по оценка на Citi. В резултат на разтърсването на цената на акциите трейдърите "на късо", залагащи срещу TD Ameritrade, спечелиха 79 млн. долара в началото на месеца според данни на S3, след като акциите на базираната в Торонто група се понижиха с 25.8% - най-големият им еднодневен спад за последните две десетилетия. Залагащите срещу Interactive Brokers реализираха печалби от 28 млн. долара, тъй като цената на акциите й спадна с 9.5%, докато понижението от 16.6% при книжата на Etrade доведе до печалби от 27 млн. долара.Намаляването на комисионите е резултат от новата конкуренция на подривните компании - уеб базирани брокери, предлагащи нулеви такси, като Robinhood в САЩ, Hargreaves Lansdown във Великобритания, а отскоро и Revolut, който дава безплатен достъп до определен брой американски акции. С всичко това те спечелиха пазарен дял и засилиха натиска върху утвърдените играчи.