Предизвикателствата пред глобалния пазар на потребителски стоки

Навлизането на цифровите технологии промени начина, по който хората пазаруват



"Компаниите ще трябва основно да преразгледат начина си на работа и да се трансформират."



Матю Мехам, консултантската компания Bain

Резултатите на компаниите, предлагащи потребителски стоки – от бира и безалкохолни напитки, през храни до битови продукти и през изминалата година, останаха по-слаби в световен мащаб. Ръстът на приходите е най-нисък от кризата насам. В момента индустрията е изправена пред въпроса дали е възможно да възстанови високите си темпове на растеж отпреди кризата, а ако не може – как ще реагират инвеститорите на това?

Състоянието на пазара

Консултантската компания Bain and Co, прогнозира, че пазарът ще се върне към нормалния си темп на растеж от 5% едва през 2020 г., като за следващите 3 години очакваният ръст е 2-3%. Според изчисленията на Financial Times, разликата би довела до 70 млрд. долара загуба за индустрията.

"Големите компании за

бързооборотни

стоки са

опитни при

изпълнение

то

на известни бизнес модели", казва Ричард Тейлър, анализатор в

Morgan Stanley

.

От големите марки към малките брандове

Според

Сред компаниите, регистриращи по-слаби от очакваните резултати, са и

Цикличните проблеми като валутните колебания, забавянето на

развиващите се

пазари и трудностите при повишаването на цените поради ниската инфлация в САЩ и голяма част от Европа, са допринесли за това "днешната среда да е една от най-променливите и несигурни, които съм виждалa в моите 35 години в индустрията", казва Ир

е

н Розенфелд, преди да се оттегли като главен изпълнителен директор на Mondelez през ноември.



Производителят на бисквити

Oreo

и шоколадови бонбони

отчете едва 0.9% ръст на продажбите през миналата година, което е спад от

скромните

1.5% през 2016 г.

Procter & Gamble, втората по големина

компания за потребителски стоки

в света, собственик на

пералните препарати

Tide

и

памперси

те

Pampers,

е

намали

ла

броя на произвежданите марки от 170 на 65 от 2004 г. насам.

Джон Молър,

финансов директор на P&G, признава: "P&G е

тотално

различна компания

в сравнение с

преди няколко години."

Анализаторите казват,

че групите трябва да поемат повече рискове, за да балансират "инвестициите в иновации, които ще имат по-нестабилна възвращаемост", като възстановяват основните продукти. Но твърдят също, че трябва да се възползват от мащаба си.

"Компаниите ще трябва основно да преразгледат начина си на работа и да се трансформират", казва Матю Мехам от консултантската компания Bain. Навлизането на цифровите технологии промени начина, по който хората пазаруват. Дигитализацията помогна на малките компании, които нямат големи маркетингови бюджети, да достигнат до потребители онлайн, като премахна зависимостта от традиционните канали за разпространение. Внедряването на иновации и създаването на нови продукти са другите начини компаниите в сектора да се справят с предизвикателствата. Boston Consulting Group в периода между 2011 и 2016 г. в Северна Америка, от големите към малките компании са преминали продажби в размер на 22 млрд. долара. Делът на пазара на потребителски стоки се е увеличил от 23 до 26% за същия период. В резултат на това и въпреки нарастващото търсене в световен мащаб, 34 от 50-те най-големи компании, предлагащи потребителски стоки в света, страдат от по-бавен ръст на продажбите и печалбата. Приходите им са нараснали средно със 7.7% между 2006 и 2011 г., но ръстът се е понижил до едва 0.7% между 2012 и 2016 г. Средният ръст на годишните оперативни печалби беше едва една четвърт от този през предходния период. Nestle се отказа от целите си за ръст на приходите от 5-6%, след като не успя да го постигне четири последователни години. Приходите на компанията за 2017 г. възлизат на 96 млрд. долара, но са само с 2.4% по-високи от тези през 2016 г., което е и най-ниският темп на растеж за този век. General Mills, Kellogg's и Kraft Heinz. Малките компании допринесоха за проблемите на големите производители заради целенасочените кампании на вериги супермаркети като Costco, Aldi и Lidl да предлагат продукти на местни компании.