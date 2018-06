Комисията за ценни книжа и борси в САЩ няма да контролира Ethereum

Сделките с Ethereum и основаните на неговата мрежа други дигитални монети не подлежат на федералните правила за ценни книжа. Това обяви Комисията за ценни книжа и борси в САЩ (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) и сложи край на няколкомесечните спекулации, че втората по популярност криптовалута може да попадне под регулации. Решението доведе до моментно покачване на цените на криптопазарите, но като цяло водещите цифрови валути остават с между 14 и 30% под нивата отпреди седмица."Както и при Bitcoin, прилагането на федералните закони за ценни книжа към сделките с Ethereum изглежда невъзможно", заяви директорът на SEC Уилям Хинман.Новината е добра за криптоентусиасите, които се опасяваха, че властите ще наложат контрол над базираните на Ethereum проекти. През последните години блокчейн веригата на тази дигитална валута се използва за разработването на много други криптопроекти и регулациите можеше да обезсмислят инвестициите в тях.Според президента на борсата Cboe Global Markets Inc. Крис Конконън решението на SEC може да отвори вратата за пускането на фючърси върху Ethereum, както се случи по-рано с Bitcoin. "Ние сме доволни от решението на SEC да предостави яснота по отношение на настоящите транзакции с Ethereum", заяви Конганен.В същото време обаче ситуацията е коренно различна при Ripple (XRP). Макар да не е обявено директно, от коментарите на шефа на SEC се подразбира, че третата най-голяма по капитализация цифрова монета може да стане обект на контрол от страна на агенцията. Причината за това е централизираната природа на проекта и контролът върху монетите, което е точно обратното при децентрализираните решения на Bitcoin и Ethereum.