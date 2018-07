Швейцария подготвя регулирана търговия с криптовалути

© Arnd Wiegmann

Освен световен финансов център Швейцария ясно заяви, че иска да бъде и лидер при дигиталните валути. Идеята за "криптонация" все още е в зародиш, но на 6 юли собственикът и оператор на швейцарската фондова борса - SIX, обяви плановете си за стартиране на напълно регулиран обмен на криптовалути. Съобщението идва на фона на продължаващ вече половин година спад в цените на цифровите пари, което показва, че в Швейцария вярват в тяхното бъдеще."Това е началото на нова ера за капиталовите пазари. За нас е много ясно, че голяма част от това, което се случва в цифровото пространство, е тук, за да остане и ще определи бъдещето на нашата индустрия", заяви Хос Джиселхоф, главен изпълнителен директор на SIX.Очаква се новата платформа (SIX Digital Exchange) да заработи през първата половина на 2019 г. Тя ще бъде под надзора на Швейцарската национална банка и швейцарския финансов регулатор FINMA. В допълнение към предлагането на услуги за търговия и сетълмент за Bitcoin и други дигитални валути борсата планира да предложи същото и за ICO токени.Един от ключовите проблеми, които трябва да бъдат разрешени преди началото, е свързан със съхраняването на цифрови активи. Защитата от хакери е в центъра на проекта, тъй като именно това е голямата слабост на повечето борси за дигитални валути. Това е и причината повечето сериозни инвеститори в тази сфера да предпочитат да държат парите си в собствени цифрови портфейли. Подобна практика обаче забавя и усложнява значително търговията.Макар да не предоставят конкретни данни, от SIX твърдят, че ще решат този проблем чрез ролята си на "признат и регулиран доставчик, който осигурява всички стъпки по веригата". И според редица анализатори с подкрепата на Швейцарската национална банка и наследството на легендарните банкови услуги в страната SIX определено има необходимите качества, за да успее.За разлика от много други държави, които все още не знаят или не са сигурни какво да правят с криптовалутите, Швейцария отрано идентифицира техния потенциал и предложи ясни правила и благоприятни за бизнеса закони. Правителството също подкрепя блокчейн технологиите и разработваните на базата на тях проекти.В началото на тази година швейцарският министър на икономиката Йохан Шнайдер-Аман заяви, че Швейцария иска да бъде "криптонация", и засега това се оправдава. В страната се реализират около 58% от финансирането, свързано с блокчейн, в Европа. Тук са и някои от водещите ICO като Tezos, Bancor, DAO и Status, които общо са генерирали 750 млн. долара.