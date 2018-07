Обратните изкупувания на акции достигат рекорди, но цените не се повишават

През 2017 г. софтуерната компания Oracle е изкупила акции за 11.8 млрд. долара



Препоръките към компаниите са да инвестират предимно в бизнеса си.

Обратните изкупувания на борсите в САЩ са в пика си и достигат рекордно високи нива, но стойността на акциите не се променя, което отключва притесненията на някои анализатори, че редица компании ги изкупуват на завишени цени.Компаниите от борсовия индекс S&P 500 са си поставили за цел да изкупят обратно акции за 800 млрд. долара, което би подобрило рекордите от 2007 г. Сред най-големите обявени решения за тези операции са Oracle, Bank of America и JPMorgan. Въпреки това цената на акциите на 57% от 350 компании в индекса S&P 500, които са изкупували обратно акции през 2018 г., изостава от ръста на показателя от 3.2%. Това е най-високият дял от финансовата криза през 2008 г., показват данни на Wall Street Journal и FactSet.Също така анализаторите се опасяват, че рекордните разходи за изкупувания на акции от началото на тази година вероятно означават, че компаниите изкупуват обратно акциите на завишени цени по време на пика на икономическия цикъл и 9 години след финансовата криза.Други предупреждават, че похарчените милиарди долари за обратно изкупуване на акции е трябвало да бъдат вложени в развитие на компаниите - като изграждането на нови предприятия или разработването на технологии, което да доведе до дългосрочния им растеж.Кейт Мур, директор във фирмата за управление на активи BlackRock, заявява, че компаниите, които са изкупували обратно акции през последните 18 месеца, не печелят достатъчно.Индексът S&P 500 Buyback, който следи движението на акциите на стоте най-големи купувачи на акции, се е повишил с едва 1.3% - по-ниско от S&P 500.Обратните изкупувания на акции са част от стратегията на корпорациите в САЩ да покачват цените на акциите и да увеличават печалбата си през последните 30 години. Целта им е чрез тези операции да повишат стойността на компанията.В началото на 2000 г. компаниите бяха много активни в сделките, a през 2007 г. бяха изкупени акции на рекордната стойност от 589.1 млрд. долара. Важно е да се отбележи, че това е само година преди пазарът да бъде ударен от най-голямата финансова криза след Голямата депресия. В резултат на това големи компании като Exxon Mobil, Microsoft и IBM похарчиха над 18 млрд. долара за обратно изкупуване на акции.Софтуерната компания Oracle е един от най-големите купувачи през последните години, като само през 2017 г. е похарчила 11.8 млрд. долара за изкупуване на акции, когато стойността им се е увеличила с 23%. В момента поемането на подобен риск не изглежда разумно, тъй като акциите на Oracle са поевтинели с 6% от началото на тази година. Въпреки това ръководството на американската група одобри стратегия за обратно изкупуване на акции за 12 млрд. долара през февруари, като досега половината от сумата е похарчена. Представител на Oracle отказа да даде коментар за операциите около приетата програма, но наскоро от групата обявиха, че не могат гарантират, че действията им ще доведат до покачване на стойността за акционерите.Други групи като McDonald’s, Bank of America и JPMorgan са похарчили милиарди долари за обратно изкупуване на акции тази година, но не са усетили сериозно повишаване на цените на книжата. През първото тримесечие на тази година McDonald’s изкупи обратно акции за 1.6 млрд. долара, но пазарната стойност на компанията за бързо хранене е намаляла със 7.4% през 2018 г.От друга страна, Bank of America и JPMorgan, са похарчили общо 4.5 млрд. долара за подобни операции, но акциите им са поевтинели съответно с 5% и 2%. През изминалата година трите компании отново похарчиха големи суми за изкупуване на акции, като тогава бяха отчетени рекорди на фондовия пазар.