Комисията за ценните книжа на САЩ отказа да одобри ETF върху биткойн

Бъдещето на криптовалутите до голяма степен е в ръцете на регулатора, въпреки че те не са обект на неговия надзор. В случая обаче става въпрос за борсово търгувани фондове върху тях



Комисията за ценни книжа и борси в САЩ (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) излезе с официално становище , в което отказва създаването на борсово търгувани фондове (ETF), основани на базата на цената на Bitcoin. Искането за тях бе отправено от ProShares още през декември миналата година и досега SEC отлагаше решението си. С решението се отхвърял и исканията на GraniteShares и Direxion за създаването на такива фондове. Подобназаявка е направила и VanEck, като SEC ще се произнесе по нея на 30 септември.Решение от американския борсов регулатор оказва силно влияние. При предишното отлагане на 8 август котировките се сринаха рязко, а до вчера имаше повишение поради надеждите за положително становище. През последните часове обаче Bitcoin се обезцени с 3.7% до 6640 долара, след катобеше стигнал над 6650 долара, което бе най-високата стойност от две седмици насам. Спад има при всички други цифрови монети в топ 10.Ако в даден момент SEC позволи създаването на борсово търгувани фондове (ETF), основани на базата на цената на Bitcoin, това ще бъде най-важната крачка към пълното легализиране на търговията с криптовалути в САЩ. ETF са финансови инструменти, структурирани като взаимните фондове, чиито акции се търгуват на фондовите борси. Разликата е, че те следват представянето на определен индекс от ценни книжа, цените на даден пазарен сектор или цените на стоки като петрол, злато и др. В случая това ще бъдат криптовалутите. Купувайки дялове от фонда, инвеститорът реално не притежава биткойни, което намалява значително рисковете и прави сделките по-бързи, сигурни и евтини.Втората по големина борсова група в света - Intercontinental Exchange (ICE), която притежава и Нюйоркската фондова борса (New York Stock Exchange, NYSE), обяви неотдавна, че планира услуги за търговия и инвестиции с дигитални валути. Целта е цифровите пари да станат достъпен актив за институционалните инвеститори и потребителите.В съобщението на Intercontinental Exchange се посочва, че предстои пускането на платформата Bakkt, която ще осигури необходимата инфраструктура за по-лесно използване на цифровите валути за ежедневни транзакции.Първата стъпка ще бъде пускането на фючърси на Bitcoin и други дигитални валути, ефективно проследяване на спот цените и клирингова къща. Краткосрочните фючърси на Bakkt ще бъдат включени в борсата за деривати ICE Futures. За разлика от съществуващите такива продукти (предлагани от конкуренти CME Group и Cboe Global Markets), които проследяват индексите на цените на Bitcoin, фючърсите на ICE ще се основават на "доставките" на действителни биткойни в нов "склад", който компанията планира да развие. ICE ще създаде отделен гаранционен фонд, финансиран от Bakkt, за да подкрепи сделките в клиринговата си къща.Текстът е актуализиран в 9:40 часа на 23 август.