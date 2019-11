Цената на свинското месо в България достигна двeгодишен връх

© Юлия Лазарова

Към края на септември цената на свинското месо в България е достигнала двегодишен връх, превръщайки го в четвъртото най-скъпо в ЕС. Общото увеличение на годишна база е с около 14%. Това се вижда от данните в агростатистиката на Европейската комисия (ЕК) на фона на разпространението на африканска чума по свинете, която само за два месеца през лятото успя да унищожи над 20% от промишленото производство в България.Но извън последиците от чумата вътре в страната разпространението й в международен план също се усеща ценово. Тежката криза със заболяването в Китай - най-големият производител и консуматор на свинско в света, доведе до по-засилен внос от ЕС и ръст цените. Нещо повече - очаква се кризата да се усеща и през следващата година на глобално ниво, отразявайки се не само на пазара на свинско, но и на пилешко и говеждо месо.Африканската чума по свинете навлезе ударно в България през юли, до края на лятото, когато е и пикът на заболяването, успя да пробие в осем промишлени свинекомплекса. Това доведе до катастрофални щети: унищожените животни бяха общо около 130 хил., което е над 20% от общо отглежданите около 600 хил. прасета в страната. Така към края на септември според данните от статистиката за продукти с животински произход на дирекция "Земеделие" към ЕК цената на качествено свинско месо (клас "Е") в България е достигнала 197.9 евро за 100 кг, което е ръст на годишна база около 14%. През миналия септември 100 кг качествено месо е струвало средно 170.1 евро.Българското свинско месо към септември е било четвъртото най-скъпо с ЕС, превишавайки с около 8% средноевропейската цена. По-висока е единствено е цената в Малта, Гърция и Кипър, където тя се движи в границите между 202.9 и 216 евро за 100 килограма (виж графиката).Всъщност цените на свинското през този септември в България на практика са достигнали двегодишен връх. 100 килограма качествено месо са се продавали по-скъпо за последно през октомври 2017 г. - тогава цената е била 200 евро, след което тръгва надолу. Поскъпването през тази година в България и в целия ЕС започва още през пролетните месеци - заради засиления износ към Китай, където заради тежката криза с африканската чума вече се смята, че са унищожени около 45% от отглежданите прасета. Традиционно през летните месеци цените се задържат заради сезонен спад в консумацията на червени меса и кризисната 2019 г. по-скоро не е изключение от тази тенденция.Ефектите от ситуацията в Китай вероятно ще се усещат и през следващата година. Според редица анализатори през 2020 г. ще има размествания по цялата верига на доставки на храни. Според прогнозата на земеделското министерство на САЩ - USDA, публикувана през октомври, до края на 2020 г. броят на отглеждани прасета в Китай ще намалее до 275 млн., което е с 40% по-малко от 2018 г., когато африканската чума беше регистрирана за пръв път в страната. А заради отпадането от индустрията на много фермери и нежеланието на други да отглеждат свине поради високия риск от заболяване още през следващата година в страната се очаква нов спад на производството на свинско месо с 25%, което ще повиши вноса. Същевременно поскъпването също оказва влияние. USDA очаква потреблението на свинско месо в Китай да намаление с 32% на човек от населението за периода от двете години. Към октомври тази година според китайското министерство на земеделието и селските райони, цитирано от Financial Times, цената на свинското месо се е покачила със 170% спрямо същия месец на 2018 г.Всъщност през последните месеци се случва това, което много анализатори предвиждаха в началото на кризата. Разпространението на африканската чума в Китай и други азиатски държави е повлякло нагоре цените и на други видове месо, които могат да бъдат алтернатива на свинското. По данни на Financial Times през октомври пилешкото месо в Китай е поскъпнало с 40% на годишна база, а говеждото - с 20%. "Не сме виждали такъв недостиг на доставки на месо, какъвто африканската чума по свинете предизвика, за последните 30, 40, 50 години назад", коментира пред Financial Times анализаторът в Rabobank Джъстин Шерард.USDA прогнозира, че през 2020 г. се очаква глобалното производство на пилешко месо да се увеличи с 4% до рекордните 103.5 млн. тона, превъзхождайки свинското. Около половината от пилешкото следващата година ще бъде произведено в Китай, а износът, движен от силното търсене в Китай, през следващата година ще се увеличи с 4% в международен план и ще достигне рекордните 12.5 млн. тона, сочи прогнозата. С по-малък темп ще нараства и производството на традиционно по-скъпото говеждо месо, което ще се увеличи с около процент.