Bank of Japan обеща подкрепа за пазарите заради коронавируса

Перспективите за координирани парични стимули по света предизвикаха лек ръст на финансовите пазари в понеделник. Гуверньорът на централната банка на Япония Харухико Курода обяви днес, че институцията ще вземе необходимите мерки за стабилизиране заради ефектите от епидемията от коронавирус. Изявлението му засили спекулациите, че централните банки по света ще прибегнат до координирани мерки с цел противодейстие на ефектите от заболяването. В допълнение Bank of Japan намекна за повишаване на покупките на активи, което е показателно за това, че институцията преминава в кризисен режим, пише Financial Times."Bank of Japan ще следи отблизо бъдещото развитие на епидемията и ще се стреми да осигури достатъчна ликвидност на пазарите, като гарантира стабилността им чрез подходящи пазарни операции и покупки на активи", заяви Курода. Изявлението намеква, че финансовата институция ще използва докрай съществуващите инструменти, за да залее пазарите с пари, преди да обмисли допълнителни мерки за парично стимулиране.Японското правителство обеща и по-нататъшни мерки като субсидии за родителите, които не могат да работят, защото училищата не функционират заради епидемията. Тази мярка би могла да компенсира спада в потреблението.В изявлението си централният банкер на Япония обяви и програма за гарантиране на краткосрочна ликвидност за банките в размер на 500 млрд. йени (4.62 млрд. долара). Операциите за ликвидност, които предоставят на банките краткосрочни заеми, за да се справят с увеличеното търсене на пари, се различават от покупките на активи, насочени към намаляване на дългосрочните лихвени проценти или подкрепа на цените на акциите."Очакванията за размера на облекченията от централните банки по света са високи, а същевременно нарастват и надеждите, че Фед ще намали лихвите през март", коментира глобалният пазарен стратег в JPMorgan Asset Management Кери Крейг.Американският индекс S&P 500 миналата седмица загуби 11% от стойността си, като отбеляза най-лошата си седмица от финансовата криза насам. Същевременно опасенията на инвеститорите, че коронавирусът ще удари глобалния икономически растеж, се увеличават. В понеделник се наблюдаваха големи разпродажби на акции в Азия, след като в Китай стана ясно, че през февруари индексът на мениджърските поръчки (PMI) в промишлеността е достигнал най-ниското ниво в историята си.След изявлението на Bank of Japan обаче книжата на континента тръгнаха нагоре. Японският индекс Topix възстанови част от загубите си, а китайският CSI 300 отбеляза дневен ръст 3.9%, което е най-големият подобен ръст от май досега. Фючърсите на S&P 500 нараснаха с 0.9%, а лондонският FTSE 100 увеличи стойността си с 2.4%. Същевременно петролът сорт брент отбеляза ръст 3.2% до 51.28 долара за барел.В края на миналата седмица подобно на изявлението на централния банкер на Япония направи и председателят на Фед Джером Пауъл. Той обеща да "действа както е уместно, за да подкрепи икономиката". Все още обаче нито една централна банка обаче не е обещала значителни парични облекчения.Редица правителства по света дадоха знак, че ще осигурят фискална подкрепа заради коронавируса. Италия ще вложи 3.6 млрд. евро в икономиката си, за да смекчи въздействието на болестта върху пазарите. Същевременно главният икономист на UBS в Токио Масамичи Адачи предупреждава, че изявлението на централната банка на Япония не предвещава незабавни намеса в паричната политика. Ниските лихви и нулевата доходност по 10-годишните облигации обаче предполагат значително по-малко възможности за действие в сравнение с някои други централни банки."Трудно е да се прецени дали облекчаването на паричната политика може да представлява отговор на вида шок на пазарите, който предизвиква коронавирусът. Смятам, че централната банка на Япония и ЕЦБ имат ограничени инструменти за действие в сравнение с Фед", коментира Адачи.Лихвата по депозитите на Фед, която е в диапазона 1.5-1.75%, предполага възможности за намаляване. Банкерите от Goldman Sachs смятат, че централната банка на САЩ ще ги свали с още 0.5 процентни пункта през второто тримесечие. Анализаторите предвиждат и намаляване на основната лихва от други централни банки на страни от Г-10 като Великобритания, Швейцария и Норвегия.