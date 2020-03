И Goldman Sachs, и ОИСР предупредиха за глобалния икономически растеж

[Shutterstock]

Американската инвестиционна банка Goldman Sachs свали значително прогнозите си за ръст на БВП на най-големите европейски икономики в резултат на сътресенията, породени от коронавируса. Според новите очаквания на банката Италия ще претърпи три поредни тримесечия на свиване на икономиката, Германия ще влезе в техническа рецесия, потенциал за такава има и за Великобритания. Франция и Испания ще бъдат най-слабо засегнати.Така Goldman Sachs става поредната в списъка с банки и институции, които се опитват да отчетат колко точно ще бъде тежък икономическият удар от коронавируса. По-рано днес ревизия на прогнозите си направи и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Според нея общият глобален икономически растеж ще бъде 2.4% вместо 2.9%, с възможност да падне до 1.5%, "ако епидемията от коронавирус се окаже по-издръжлива и интензивна". ОИСР смята, че само проблемите в Китай могат да отнемат 0.5 процентни пункта от световния ръст."Основното ни послание е, че при този сценарий много страни ще влязат в рецесия. Това е и причината да искаме да бъдат взети мерки в слабите зони възможно най-бързо", коментира пред Reuters главният икономист на ОИСР Лорънс Буун. "Не искаме да добавяме финансова криза към здравната криза, която вече имаме."Американските борси отвориха за пръв път от седмица насам с ръст, причината за който е очакванията централните банки да се намесят със стимули и сваляне на лихвите. Подобни заявки вече бяха дадени от Bank of Japan (директно), Bank of England (индиректно) и от Федералния резерв на САЩ (индиректно), като досега непланираните намаления на лихвите вероятно ще бъдат направени в близките седмици.Спокойствието обаче изглежда крехко. Dow Jones и S&P 500 отвориха с повишение от около 1%, което час по-късно до голяма степен беше изтрито. В момента Dow Jones е с 0.4% над стойността си в петък, а S&P влиза и излиза от червената територия със светкавична за борсите скорост. Оптимизмът напусна и Европа, където само британският индекс FTSE бележи ръст 0.3%, докато германският DAX и френският CAC губят съответно 1.2 и 0.7% от стойността си към края на сесията, макар че започнаха търговията със сериозни нарушения.В момента минорно настроените инвеститори определено изглеждат повече, отколкото тези с позитивна прогноза. Това сочи и доходността на 10-годишните американски облигации, които вече почти достигат нова рекордно ниска стойност от 1%.Според икономисти и пазарни анализатори е трудно да се предвиди колко точно би помогнала по-мека монетарна политика. "Централните банки не могат да излекуват вируса. Не могат да накарат хората да започнат да харчат", коментира пред Financial Times Пол Донован, главен икономист в UBS Global Wealth Management. "Това, което банките могат да направят, е да помогнат на компании с проблеми с паричния поток. Такива, чиито дългове могат да останат необслужени, ако търсенето спадне. Централните банки съществуват, за да се справят с ликвидни и кредитни проблеми, ако има такива."