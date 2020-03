Европейските акции се възстановяват след понижението на лихвата от Bank of England

Общоевропейският Stoxx 600 нарасна с 1.8% в ранната сесия, а лондонският FTSE 100 отбеляза ръст от 1.7%



Късно във вторник Bank of England изненадващо намали лихвите заради икономическия шок от коронавируса, което вдъхна оптимизъм на европейските пазари в сряда дори на фона на обещанието на Саудитска Арабия да увеличи производството на петрол. Повишението на индексите се случи, след като централната банка на Обединеното кралство заяви, че ще намали основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 0.25%, пише Financial Times.Общоевропейският Stoxx 600 нарасна с 1.8% в ранната сесия, а лондонският FTSE 100 отбеляза ръст от 1.7% Действията на Bank of England бяха усетени и на други европейски пазари - във Франкфурт германският Dax добави 1.9%, а френският CAC 40 е с 2.2% нагоре. Главният икономист за Великобритания в Capital Economics Пол Дейлс заяви, че Комитетът за парична политика на банката е "дръпнал спусъка на пушка с две цеви", тъй като, от една страна, мярката ще подкрепи икономиката, когато епидемията достигне своя пик, но от друга, няма да спре стагнацията на икономиката през второто и третото тримесечие на годината.Възстановяването на европейските пазари дойде, след като американския бенчмарк S&P 500 завърши волатилна сесия с 4.8% нагоре. То се случи дори на фона на падащата цена на петрола, след като държавната петролна компания Saudi Aramco обяви, че ще увеличи капацитета си за производство от 12 млн. на 13 млн. барела на ден. Петролът сорт брент се понижи с 0.7% до 36.96 долара за барел, а американският сорт West Texas Intermediate също отбеляза лек спад от 0.4% до 34.21 долара за барел. Цените на петрола се сринаха с повече от 25% в понеделник, след като Саудитска Арабия започна ценова война с Русия, като намали чувствително продажните цени на суровината и заплаши да пусне на пазара своите запаси и да увеличи производството.Опасността от продължително разпространение на коронавируса и падането на цената на петрола продължават да тежат на фондовите пазари дори и след действията, предприети от Bank of England и Федералния резерв. Въпреки ръстовете в Европа обаче фючърсите върху индекса S&P 500 паднаха с 1.9%.Във вторник Белият дом настоя за намаляване на данъците върху доходите като част от "драматичен пакет от стимули", който беше обещан от президента Доналд Тръмп. Демократите се противопоставиха на идеята най-вече заради съмненията от ефектите на мярката върху американската икономика. Управляващият директор на базираната в Хонконг анализаторска компания VC Asset Management Луи Це смята, че липсата на подробности относно плана за понижение на данъците изяжда и малкото оптимизъм на инвеститорите. "Пазарът все още е в много тревожно настроение", коментира той, като добави, че в момента инвеститорите са особено чувствителни по отношение на риска.Доходността по 10-годишните американски ценни книжа падна с 4 базисни пункта до 0.708%, като успява да се задържи над най-ниските нива от последните седмици. Японската йена, която често служи като убежище по време на пазарните вълнения, се повиши с 0.6% до 105 йени за долар. Същевременно акциите в Азиатско-Тихоокеанския регион тръгнаха надолу. Индексът S&P-ASX 200 падна с 3.6%, въпреки че правителството обяви пакет от 1.6 млрд. долара за справяне с разпространението на коронавируса. Хонконгският Hang Seng леко се понижи с 0.6%, а китайският CSI 300 е 1.3% надолу.