Уолстрийт е между страха да не изпусне момента и притеснения от втори срив

Американските борси са необичайно стабилни през последните две седмици. След като в началото на кризата с коронавируса загубиха близо една трета от стойността си в рамките на няколко сесии, а волатилността достигна рекордно високо ниво, сега Dow Jones и S&P 500 изглеждат стъпили на сравнително стабилна основа, дори на фона на очакванията за дълбоки контракции на брутния вътрешен продукт през първото полугодие.Dow Jones е нагоре с 30% от дъното си в края на март досега, което означава, че по дефиниция отново е в бичи пазар. Същото важи и за S&P 500, който вдигна стойността си с 28% за последния месец. И двата индекса са далеч от рекордните си стойности от февруари, но със сигурност не се движат и спрямо очакванията за икономиката, където над 26 млн. души се обявиха за безработни в рамките на пет седмици.Специализираният инвеститорски сайт MarketWatch дава мненията на няколко видни експерти, анализатори и пазарни стратези. Въпросът на пазара се свежда доколко инвеститорите живеят със страха, че ще пропуснат правилния момент (Fear of missing out; FOMO) и какъв е рискът стабилната основа да поддаде и индексите да стигнат до ново дъно."Краткосрочните скокове могат да продължат, предвид че и Федералният резерв, и Европейската централна банка продължават да звучат меко", коментират анализаторите от Wolfe Research. "Изключително ниските фундаменти трябва да имат някакво значение. В този смисъл очакваме и отварянето на щатите да е много по-бавен процес, отколкото подсказват движенията на акциите."Според Майкъл Антонели, пазарен стратег в Robert W. Baird, борсите не приемат тежко данните за икономиката към този момент, защото инвеститорите са били наясно какво ще се случи още преди това и развитието не е изненадващо. "Всички знаят колко зле ще бъдат отчетите и икономическите данни, така че това не изненадва пазарите. Пазарът се интересува от дълготрайността на кризата, а не от нейната дълбочина."Антонели дава и друг аргумент - че индексите се държат на ниво заради силното представяне на малък брой свръхголеми компании. В частност - технологичният сектор. Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix и Microsoft се държат най-малкото стабилно във времената на криза, като пазарните им капитализации или не са загубили голяма част от стойността си от върховете през февруари, или дори са по-високо, в случая на Amazon.Брент Шут, директор инвестиционни стратегии в Northwestern Mutual Wealth Management, казва, че индексите бавно вдигат нивото си, защото научават повече за вируса. "Все още не знаем всичко и съществуват много рискове, но научаваме по нещо за врага си всеки ден. В резултат можем да направим по-добра стратегия как да се адаптираме. Скоковете през последните седмици например са предимно сред цикличните сектори."Браян Прайс, директор в Commonwealth Financial Network, коментира, че пазарът все пак изпитва страх от изпускане на момента, но това не означава, че предстоят леки времена. "Резултатите през това тримесечие не бяха толкова лоши, колкото анализаторите предсказваха, което е добре, но фактът, че много компании отказват да публикуват новите си прогнози за остатъка от годината е негативен знак", казва Прайс."Все още се наблюдава страх от изпускане на момента, защото икономиките отново отварят и всички очакват скок в бизнес активността в различните сектори. Пазарът очаква V-образно възстановяване, но ако икономическите данни не потвърдят тези очаквания, може да видим нов срив", добавя Прайс.