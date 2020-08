Борсите в САЩ летят нависоко. Компаниите все още не!

В гласa на Боб Чапек, изпълнителен директор на Disney, имаше радостни нотки, когато обявяваше тримесечните резултати на гиганта от развлекателната индустрия на 4 август. Новата стрийминг услуга на компанията, Disney+, привлече над 60 млн. абонати за по-малко от година. Една десета от времето, което беше необходимо на Netflix, за да спечели такава аудитория. Предстоящият блокбастър "Мулан" ще излезе в Disney+ през септември. "Въпреки продължаващите предизвикателства на пандемията ние надграждаме невероятния успех на Disney+, докато растем", подчерта пред инвеститорите Чапек. Цената на акциите на Disney скочи с 5%.

Ако изключите първата част от изказването на Чапек и шестте месеца на COVID-19 новини, може да заключите, че Disney е имал успешно тримесечие. В действителност обаче, след като тематичните паркове на компанията затвориха, киносалоните се изпразниха, а рекламодателите се изтегляха от телевизионните мрежи на Disney, компанията загуби 4.7 млрд. долара. А в случая причината за поведението на пазарите е, че нещата можеха да са далеч по-лоши.

Когато лошият сигнал е добър

Опитът на Disney обобщава ситуацията с корпоративна Америка и пазарите в момента. Инвеститорите търсят всякакви признаци за възстановяване на икономиката. Реалният БВП се сви на годишна база с близо 33% през второто тримесечие. Въпреки това с лихвени проценти и доходност по държавните облигации, близки до нулата, капиталът продължава да се налива в акции. Цените на американските корпоративни книжа са се повишили с над 40% от дъното им през март. Индексът S&P 500 e близо до историческия си връх, технологичният Nasdaq вече го достигна на 4 август. Усещането сред инвеститорите, че "няма алтернатива" на акциите, е толкова преобладаващо, че изтупаха от прахта един стар акроним - TINA (от there is no alternative).