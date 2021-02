Това ли е новата нормалност за финансовите пазари

Действията на малките играчи може и да изглеждат като бунт, но това показва, че те започват да разбират механизма на пазара.

Може ли да се разрасне "ефектът GameStop"

Сблъсъкът между малките търговци и акулите на Уолстрийт може да представлява риск за десетки други акции и потенциално да създаде главоболие за по-широкия пазар. Анализаторите вече идентифицираха десетки акции, потенциално уязвими на екстремна нестабилност след случая с GameStop и други компании.

"За съжаление определено не е еднократно действие", каза Ранди Фредерик, вицепрезидент по търговия и деривати в Schwab Center for Financial Research. J.P. Morgan през миналата седмица посочи 45 акции, които може да са податливи на подобни "нестабилни събития", включително компания за недвижими имоти Macerich Co, веригата ресторанти Cheesecake Factory Inc и услугата за абонамент за дрехи Stitch Fix Inc. Подобно на GameStop, American Airlines Group, AMC Entertainment Holdings и други, които станаха обект на атака от малките инвеститори през последните дни, имат високо съотношение на търговия на акциите им на късо.