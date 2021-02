Истинското развитие на дигиталните валути зависи от централните банки

Всеки, който е купил биткойн преди година, трябва да се чувства доволен и богат. Цената на криптовалутата премина за първи път 50 хил. долара на 16 февруари, което е петкратно увеличение през последната година. Дори доближи 60 хил. след няколко дни, преди да се понижи отново под 50 хил. Гигантите от Уолстрийт, включително BlackRock, Bank of New York Mellon и Morgan Stanley, обмислят инвестиции за клиенти. В началото на февруари производителят на електрически автомобили Tesla заяви, че е купил биткойн на стойност 1.5 млрд. долара и ще приеме криптовалутата като плащане за автомобилите си. Ролята на централните банки Интересът на инвеститорите към биткойн като актив може да се увеличава, но неефективността и транзакционните разходи, свързани с използването му, правят малко вероятно да бъде жизнеспособна валута. Тук топката е в полето на централните банки. Тъй като потребителите се отказаха от използването на физически пари, а частните компании като Facebook изразиха интерес да пуснат собствени токени, много централни банки започнаха да планират свои цифрови валути. Банката за международни разплащания заяви миналия месец, че очаква една пета от световното население да има достъп до дигитална валута на централната банка (CBDC) до 2024 г. Китай е ясният фаворит. На 17 февруари страната приключи третия голям тест на своята цифрова валута, като раздаде 10 млн. юана (1.5 млн. долара) на 50 хил. купувачи в Пекин. Страната обяви съвместно предприятие със SWIFT, междубанковата система за съобщения, използвана за трансгранични плащания. Друг лидер, Швеция, разшири пилотния си проект. Последната голяма централна банка, която се зае сериозно със CBDC, е Европейската централна банка (ЕЦБ). Обществената консултация, която ЕЦБ проведе за CBDC, приключи през януари и събра над 8 хил. отговора. Говорейки пред The Economist на 10 февруари, президентът на банката Кристин Лагард заяви, че планира да потърси одобрение от колегите си, за да започне подготовката за цифрово евро. Решение се очаква през април. Кристин Лагард се надява валутата да заработи до 2025 г.

"Основната привлекателност на дигиталната валута е, че може да предложи ниво на неприкосновеност на личния живот, което нито САЩ, нито Китай могат да обещаят." Дейв Бърч, финтех експерт