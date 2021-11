Как My Motto стана най-популярната вафла на остров Мавриций

Всичко това води до естествен ръст в дистрибуцията и за една година тя се покачва с 29% в най-предизвикателния канал за търговия на Мавриций - модерните вериги магазини, и с 25% в цялата търговска мрежа. Така My Motto става достъпна в 60% от обектите на острова. "С този темп на развитие в последните три години постигнахме близо 100% покритие на търговската мрежа", посочват от компанията.

Големият успех на My Motto в Мавриций е още по-впечатляващ на фона на ковид кризата в последните две години. Тя удря туристическия бизнес, който представлява близо 10% от БВП на острова. Валутата се обезценява с 20%, безработицата расте, което води до общо спадане на потреблението с 60%. Но My Motto продължава да се развива и расте и запазва водещата си позиция на пазара.

Вафла пътешественик



Къде още се предлага My Motto



Броят на държавите, в които My Motto се продава успешно, е наистина впечатляващ. Това са 38 страни по целия свят. "Успешни сме както на висококонкурентни и развити пазари от Стара Европа, между които Великобритания, Франция и Германия, така и в изключително перспективните латиноамерикански държави като Чили, Мексико, Колумбия, Пуерто Рико и Коста Рика", казва Арбов. Вафлата е еднакво добре приета, както в необятните като потенциал САЩ, така и в малко познати за българските стоки пазари като йорданския и малайзийския.



В основата на международната експанзия на My Motto е все по-доброто представяне на традиционните за "Фикосота Фууд" пазари в Румъния, България и Украйна.



Успехите си в различните райони на света от компанията обясняват със стратегията си за клъстерно развитие на пазарите, с по един водещ, в който се насочват усилията, а той от своя страна дърпа развитието на съседните. Така My Motto стъпва стабилно в региона и впоследствие разработва оптимален набор от инструменти и активности, релевантни за региона и спецификата на пазара. В същото време, разбира се, поддържа унифициран стандарт на качеството в продукта, в дистрибуцията и взаимоотношенията с партньорите.