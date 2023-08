Броят на европейските IPO спада до най-ниско ниво от 2009 г.

Броят на компаниите, листнали се на европейските борси през тази година, е спаднал до най-ниската стойност от края на световната финансова криза. През първата половина на годината в Европа на борсата са излезли само 34 компании, което е най-малкият брой от 2009 г. насам, когато финансовата криза доведе до сътресения на пазарите. По данни на Association for Financial Markets in Europe (AFME), цитирани от Financial Times, компаниите са набрали едва 2.4 млрд. долара през първата половина на годината - най-ниската набрана сума от 14 години и спад от 42% в сравнение със същия период на миналата година.