Не Украйна, а износът на Русия натиска цената на пшеницата

Липсата на дъжд в Аржентина пък накара стоковите борси да смекчат прогнозите за реколтата в страната с 600 хил. тона, посочва Тradingeconomics в свой коментар.

Друг фактор за натиска на цената е все пак и поведението на Украйна - във вторник, 19 септември, от пристанище Черноморск тръгна първият кораб, който проби руската морска блокада и се движи в коридор към Босфора, натоварен с 3000 тона пшеница. Втори, предназначен за Египет, се товари в момента, съобщи в платформата X Олександр Кубратов, вицепремиер и инфраструктурен министър на Украйна.

This is the one of two vessels that entered the port of Chornomorsk last week through a temporary corridor for civilian vessels established by the Ukrainian pic.twitter.com/bprZEfxu6V

- Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) September 19, 2023