Какво е специалното на специалното кафе

"Бизнесите с кафе се отличават един от друг, както и пиещите кафе. Културата на кафето в Лондон или в Ню Йорк е много различна от Сеул, Токио, Джакарта или в Близкия изток и това е вълнуващо. Това разнообразие може да бъде предизвикателство, но е и здравословно, защото разнообразието носи устойчивост", отговаря на въпрос на World Coffee Portal как ще представи кафе индустрията в момента Питър Джулиано, изпълнителен директор на Coffee Science Foundation и главен изследовател в SCА.

* Оставяме определението на SCA и в оригинал на англ. език, защото смислово според контекста attributes може да бъде преведено и като качества, и като характеристики, и като отличителни черти: "Specialty coffee is a coffee or coffee experience recognized for its distinctive attributes, and because of these attributes, has significant extra value in the marketplace."