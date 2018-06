Бизнеси за 1 милион долара

Кафе от бездомници



Change please, Великобритания, награда от 350 хил. долара



Джамал Езел дълго време наблюдава хората на улицата, просещи пари с картонени чаши за кафе. "Във Великобритания се пият средно по две чаши кафе на ден. Хрумна ми, че можем да му придадем добавена стойност, като същевременно купуващите си кафе помагат на бездомните и променят предубежденията си към тях", разказва той.



Така се ражда идеята на Езел да отвори заведения, в които да наема бездомни хора да пекат, приготвят и продават кафе. Заплатата на служителите е 10.20 паунда на час, а по думите му след 10 дни работа те вече не живеят на улицата. Екипът на Change please работи в партньорство с благотворителни организации, които им препоръчват бездомни хора, отговарящи на критериите: да могат да общуват добре с клиенти, да са отговорни към парите си, да са честни и да искат да работят, а не просто да целят изкарване на бързи пари. Компанията е основана през 2015 г. и е големият победител в Chivas Venture 2018.



Социално отговорният бизнес на Езел започва още от покупката на кафето от дребни фермери, а чашите, които използват при продажбата му, са биоразградими. "Една чаша капучино при нас струва 2.50 паунда, което е средна цена за страната, като с това показваме на клиентите ни, че въпреки социалния аспект на бизнеса ни ние искаме да сме устойчиви и няма да правим компромиси относно качеството на продукта", обяснява Езел. Към момента компанията е изградила над 22 кафенета във Великобритания, а през програмата са преминали над 210 души, като 82% от тях са останали на работа над 6 месеца, а някои след това са намерили друго професионално развитие.



"Имаме наши кафенета и в големи бизнес офиси като Bank of England, UBS, PWC, а кафетата се предлагат и в множество супермаркети", казва още основателят на Change please. Екипът на британската фирма вече е 23 души и е получила инвестиции през годините в размер на 400 хил. паунда, като сред инвеститорите в компанията е Virgin Group. "Благодарение на инвестицията от 350 хил. долара ще можем да наемем още над 600 души, да открием допълнителни кафенета и да стъпим на нови пазари. Целта ни са САЩ и Австралия", добавя Езел.