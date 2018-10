CogZum и нейният app за умна кухня

1

- Проектът привлича интереса на инвеститорите и получава финансиране в размер на 100 хил. евро.



- Българската компания с разработка в хранителните технологии беше сред 30 избрани да представят проекта си на European Food Venture Forum 2018.

Q&A



Как се рекламирате?

Засега се рекламираме само дигитално – в социалните мрежи. Имаме профили във Facebook, Twitter, Pinterest и Instagram, както и блог на собствения ни сайт, където разглеждаме проблема с изхвърлянето на храна по много различни начини. Нашата аудитория са предимно семействата затова и Facebook е най-полезен за нас.



Коя е най-голямата трудност пред бизнеса ви?

Да успеем да достигнем до хората и да ги убедим в сериозността на проблема. Най-голямото предизвикателство пред бизнеса ни днес е развитието на платформата и намирането на стратегически партньори. Искаме да облечем добрата кауза, с която сме се захванали, с повече информация, така че всеки човек да разбере за проблема с разхищението на храна.

Другият голям проблем беше намирането на хора. Когато стартирах проекта, се опитах да вървя по "рецептата за успех" – смятах, че такъв труден проект трябва да се стартира от поне двама-трима души, които да си помагат взаимно, но така и не намерих тези хора. Имаше хора, които влизаха за малко в проекта и след това се отказваха. В момента екипът се състои от трима души – от мен, човек, който се занимава с маркетинга, и тестов инженер. Започваме да си партнираме и с дизайнер и искаме да разширим екипа си още.

Според данни на ООН една трета от храната, което светът произвежда, се изхвърля. Домакинствата в Европа и Северна Америка оставят след себе си между 95 и 115 кг годни за консумация продукти всяка година, или средно 700 паунда (1500 лв.) в парична стойност. Иво Димитров смята, че може да предложи решение на проблема. Фирмата му CogZum (която оперира през дружеството "Когзум България") пуска софтуер, който подпомага рационалното управление на продуктите в кухнята и предотвратява изхвърлянето на храна. Апликацията е комбинация от дигитален списък за пазаруване и надграждащ се интелигентен каталог на храната, с която потребителите разполагат в домовете си.Идеята за създаването на подобна система не се ражда случайно, а се оформя в продължение на година. Създателят на приложението Иво Димитров забелязва, че в собственото му домакинство храната не се управлява рационално – често, когато пазарува, не успява да купи всичко необходимо, а също така забелязва, че изхвърля голямо количество храна. Той започва да търси решение на проблема – първоначално чрез класическите методи с бележки на хладилника, а по-нататък опитва и с вече съществуващи мобилни приложения, които предлагат система за управление на храната. Той усеща, че апликациите за споделено пазаруване успяват да отговорят само на част от нуждите му и че основният компонент, който следи кога изтича срокът на годност на храната, липсва. Димитров смята, че за разлика от нашите баби, които са имали време и умения за оползотворяване на всички хранителни съставки, сегашните поколения са затруднени и не достатъчно умели в пазаруването и използването на продуктите. В резултат на това се изхвърля драматично количество храна.В момента, в който даден продукт бива отметнат от списъка за пазаруване, той се премества в каталога.Приложението следи състоянието на продукта, като при наближаване на крайния срок на годност каталогът изпраща предупреждение на телефона на потребителя, че е време да използва продукта. Засега това не се случва автоматично, а данните за покупките и за изчерпените количества се въвеждат ръчно, което изисква време и усилия. Разработчикът на приложението планира в бъдеще да оптимизира тази част от процеса, като една от идеите е инсталиране на камера в хладилника, която да разпознава сроковете на годност на продуктите.Според Димитров приложението помага на потребителите при избора какво да закупят и преценката от какво имат реална необходимост. Така се избягва двойното закупуване на продукти и презапасяването. Но освен да асистира в организацията на кухнята, създателят на приложението смята, че разработката има потенциал да решава и по-глобални проблеми. "CogZum значително подобрява способностите ни да проследяваме храната, която влиза и престоява в домакинството ни, и затова води до намаляване на количествата излязла, т.е. изхвърлена храна", обяснява Димитров.Според него потребителите в България имат по-съзнателно отношение към храната, сравнени с тези в останалите държави, където цените ѝ са ниски, а изобилието – огромно. Това се дължи на по-голямата им близост до процеса по нейното създаване. "Това е едната страна. Все пак ежедневието е забързано и у нас. Времето, което може да се отдели в тази насока, е все по-малко. Разумното управление на храната в домакинството е невъзможно без такова приложение за едно модерно, динамично семейство. Това е и основният профил на потребителите на приложението."За първия етап от развитието на платформата Cogzum получава финансиране в размер 100 хил. евро от "Одасио" - инвестиционна компания на Христо Ибушев, синът на собственика на военния завод "Арсенал", която подкрепя проекти, свързани с иновации в зелени технологии. Сумата ще бъда получена на няколко етапа, с опцията за доинвестиране. Стартиращата компания смята да кандидатства и за европейско финансиране.Димитров очаква значително да увеличи приходите си, след като пусне на пазара семейния пакет на апликацията, който ще позволи на цяло семейство да използва един акаунт, в който информацията да се обновява в реално време за всички ползващи го. Димитров очаква с това да покаже сериозния потенциал на платформата, който досега се загатва от интереса към нея. Българската компания е сред 30 избрани да представят проекта си на European Food Venture Forum 2018. Освен на EFVF разработката на CogZum е отличена като финалист на Food Matters Live (Лондон, 2016), REFRESH Food Waste (Берлин, 2017) и MobCon Europe (Sofia, 2017) и влиза в Top 50 Changemakers in Europe, Food Waste Innovation Network, март 2018.Приложението е свалено близо 10 000 пъти и се предлага официално на пет пазара – България, САЩ, Великобритания, Холандия и Ирландия, но има потребители от 20 страни. Най-големият пазар в момента е Великобритания, а най-бързо растящият е САЩ. В следващите две години платформата ще се развие към всички пазари в Западна Европа. Планирано е апликацията да бъде преведена също и на немски и испански език. "Подобни проекти изискват много голям първоначален срок на обработка. Разработката на приложението не е спряла. То стартира през 2016 г., като към момента само около 25% от идеите са имплементирани", казва Димитров. През първото тримесечие на 2019 г. предстои пускането на Android и Apple Watch версиите. А в близкото бъдеще CogZum ще предложи собствени умни кухненски устройства, както и много други допълнителни функционалности на апликацията. Амбицията на създателя е да създаде едно цялостно решение за кухнята на бъдещето.Няколко месеца след пускането на приложението във Великобритания Димитров установява, че за потребителите там е трудно да възприемат името на апликацията и то бива сменено на Cozzo, като двойната буква "z" имплементира в себе си двете послания на компанията – zero food waste и zero shopping troubles.От компанията вече преговарят с няколко големи вериги британски супермаркети, които имат онлайн магазини. Целта е в бъдеще апликацията да предлага възможност и за онлайн пазаруване на хранителни продукти, тъй като изследвания сочат, че то става все по-популярен и предпочитан избор. Плюс за бизнес модела на платформата е, че супермаркетите, с които ще си партнират, са международни вериги, което Димитров очаква да улесни преговорите с чужди представителства. CogZum обмисля и партньорство с британския стартъп Oleo, който предлага решение за обмяна на храна между потребителите.Като основни конкуренти на бизнеса Димитров посочва другите апликации за споделени списъци за пазаруване, както и онлайн магазините. Това, с което се надява да привлече потребителите, е, че CogZum разширява опциите на този тип приложения с нещо много по-полезно от самия списък за пазаруване – опцията за следене на срока на годност.