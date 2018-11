Кралицата при сирената

Вера Тинкова тества сирената си две години, преди да ги пусне на пазара

© Цветелина Белутова

- Компанията на Вера Тинкова и нейните партньори Боян и Христина Тачеви от няколко месеца е официално на българския пазар.



- Планът на дружеството е да излезе на печалба още тази година и да увеличи дистрибуционната си мрежа.

Q&A



Откъде дойде идеята за името?



Измислихме го по-скоро като закачка. Cheese като глагол означава "печеля", което носи своето послание - да спечелиш кралицата, а от друга страна, като значението на думата се превежда "сирене", но се оказва, че не е такова, каквото си очаквал Имате ли конкуренти на пазара в България?



Тук има много различни фирми, които използват пробиотици, но по различен начин. Има компании, които правят продукт за мазане, но не и зреещи продукти. В растителния сектор фирмите стават все повече, но се отличаваме с нашия пробиотик с гурме вкус.



Как се рекламирате и създавате връзки?



Основно чрез социалните медии. Освен това ползваме и каталози, разчитаме на лични срещи и събития за дегустации.

Мога ли да създам продукт, който е вкусен и едновременно с това полезен? С този въпрос Вера Тинкова слага начало на бизнеса си с пробиотични сирена от кашу. Малко след като се завръща от о. Бали, за да поднови визата си, решава да остане в България, за да осъществи тази идея. Какво ли не се подава от предприемаческата ѝ биография - фирма за дизайн, студио за танци и въобще всякакви прояви в различни страни. Последната й страст е компанията за производство на веган сирена "Чийз ди куийн", която след дълъг период на тестване от няколко месеца официално предлага продуктите си на българския пазар.След като пристига в България преди две години, тя пробва различни рецепти, които приятелите ѝ - Христина и Боян Танчеви, после опитват. Впечатлени от вкуса им, всички са на едно мнение - заедно да стартират бизнес. "Според Боян и Христина в очите ми се виждал необикновен блясък, когато говоря за това. Казахме си, че просто трябва да действаме, без много да мислим, защото иначе е по-вероятно да се откажем."Сирената от кашу на Cheese The Queen се отличават именно по това, че съдържат пробиотици. Според нея в продукта няма вредни съставки, той носи единствено удоволствие от храната. Първите проби, които прави, представляват интересен пробиотичен микс, който включва лактобацилус булгарикус - една от причините Тинкова да реши да развива бизнеса именно в страната.След различни експерименти във фабрика и лаборатория в София, наети от компанията, Cheese The Queen от няколко месеца е официално на пазара и предлага три вида сирена - класик, с див лук и зелен пипер и с екзотичните подправки куркума и пушен пипер. За доставката на кашу компанията разчита на малка ферма в Африка. Вера Тинкова казва, че я избира, защото е сертифицирана.Тинкова е завършила кулинарната академия Plantlab в САЩ и знае, че за производството на всеки продукт са нужни много проби, време и търпение. Преди да пусне своите сирена на пазара, тя две години експериментира във фабриката, където продуктът зрее и екип от 6 души се грижи за обработката му. Лабораторията, с която работят в тясна връзка, дава възможност да се наблюдава развитието на лактобацилите. Компанията се снабдява с растителни бактерии от производители, които смесва в специално създадения от приятелите микс. Съставките се държат в специална банка. За всички сирена се използва една и съща комбинация от бактерии, но в бъдеще от фирмата се надяват да включат в състава на новите си продукти и благородни плесени."Отнема ни пет седмици, преди да можем да опаковаме сиренето. Колкото по-дълъг е периодът на зреене, толкова по-хубаво се получава то. Имаме партиди, които са на две години например. Тях също ще ги пуснем скоро за продажба", обяснява тя.Продуктът е био, без лактоза, без соя и ГМО, не съдържа и растителни мазнини и нишестета. Прави се на принципа на млечното сирене, но е комбинация от кашу, бадемово мляко и пробиотик.Дизайнът на опаковките, в които се предлага, също е внимателно избран. По него Вера Тинкова е работила шест месеца, тъй като има предишен опит в тази сфера. "Смятаме, че нашият продукт има всички качества, с които си заслужава първото място, а оттам и коронката - затова нашият символ е именно този", обяснява тя.Тинкова отбелязва, че тя самата не е веган, но възможността да хапне нещо, което няма да навреди на тялото ѝ, със сигурност е за предпочитане. "Вдъхнови ме желанието да създам храна, която удовлетворява лично мен и която помага за един по-добър начин на живот", споделя тя. Именно този начин на мислене впечатлява и инкубатора Provec. Организацията дава поле за изява на различни стартъпи и изпраща покана за участие в свой проект до компанията на Тинкова, която е единствената от Балканите и въобще в сферата на храните, а и първата с вече реализиран продукт от участващите. Стартът е на 1 ноември и е с продължителност 4 месеца, а мястото е Берлин. Там Provec ще предлага работни лаборатории, където всички фирми могат да експериментират. Благодарение на участието си в акселератора Cheese The Queen се надява да затвърди посоката си на развитие, както и да изгради дистрибуционна мрежа за други пазари.Тази цел е отчасти изпълнена - компанията предлага продуктите си в Словения, Унгария и Гърция и се готви да навлезе на пазара в Германия. Планът е в бъдеще да се предлагат различни вкусове за различните държави. В момента продава онлайн, както и през всички биомагазини в България. Освен това трите вида сирена могат да се намерят и в ресторанта Soul Kitchen, където всеки сезон се предлагат в различно меню и форма. Продуктът се приема като премиум заради ценовата му категория 15.99 лв. за опаковка от 100 г.Вера Тинкова вече е подготвила цял списък с продукти, които от компанията ще предлагат в бъдеще. Той включва серия алтернативи на известни сирена като камамбер и синьо сирене, които ще включват в състава си благородни плесени, като технологията на производство остава същата. Освен това Cheese The Queen обмисля да произвежда и продукти за мазане, серия йогурти и масло, което също е с пробиотик. "Разработили сме много рецепти, но в момента изчакваме да видим какъв е пазарът в другите страни. Имаме портфолио, което постепенно ще се разраства", разказва тя.Очаква се технологията също да се подобри - съдружниците обмислят внедряването на различен тип сензори, които да помагат за измерването на процеса на зреене на сирената. Другата им цел е да притежават собствена фабрика, където сами да работят по разработката на продуктите. От компанията са готови да се разраснат, също така получават и редица инвеститорски предложения - от фондове и частни лица, но Тинкова е категорична, че няма смисъл да прибързват с подобни решения. Основателите не ползват банкови услуги, а от самото начало разчитат единствено на собствени средства. "В началото не си направихме сметка, защото това вероятно щеше да ни откаже. Сега като се замисля, сигурно сме инвестирали общо около 100 хил. лв., като най-големият разход са суровините. Използваме наети помещения, но съоръженията са наши. Като млади предприемачи просто бързахме да осъществим идеята си", казва тя.Съветът ѝ към хората, които са на път да стартират бизнес, е да следват и запазят страстта си, без да се спират пред нищо, защото първоначално новото начинание не може да върне всичко вложено, но генерира нещо по-голямо. "По-малко мисъл, повече страст", обобщава своето виждане тя.Изглежда, този начин на мислене ѝ помага - още тази година компанията "Чийз ди куийн", в която Вера Тинкова държи 68%, а Боян и Христина Тачеви - 32%, ще излезе на печалба. Първоначално очакванията на тримата били, че това ще е възможно чак на третата година. За 2017 г., когато са продавали главно на ресторанти, компанията е имала приходи от продажби на стойност 13 хил. лв. и 7 хил. лв. загуба. След 5 години планът на компанията е да излезе и на пазарите в Америка, Израел и Саудитска Арабия.